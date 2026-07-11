Δ. Θεσσαλονίκης: 250 νέοι οδηγοί και εργάτες ενισχύουν την Υπηρεσία Καθαριότητας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι η συνεχής στελέχωση των υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας για μια πιο καθαρή, πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη πόλη.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους δημότες και τους επισκέπτες να επιδεικνύουν σεβασμό στους δημόσιους χώρους, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της καθαριότητας αποτελεί ευθύνη όλων.

«Οφείλουμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε όλοι μας πιο υπεύθυνα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ανακοίνωσή του.