Δ. Παπαστεργίου: Ψηφιακά κυρίαρχοι και κοινωνικά υπεύθυνοι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη μεταβάλλει τις δομές της οικονομίας και της κοινωνίας. Το ερώτημα δεν είναι αν θα προσαρμοστούμε, αλλά πώς και με ποιους όρους», επισημαίνει σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ακολουθεί αυτούσιο το άρθρο του Δ. Παπαστεργίου

«Έχοντας μόλις επιστρέψει από το Νέο Δελχί και το εντυπωσιακό AI Impact Summit, κρατώ ως βασικό συμπέρασμα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα ισχύος, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτήν τη συζήτηση, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό και πρακτικό βάρος. Η χώρα μας διαθέτει ισχυρό λόγο, μετρήσιμα αποτελέσματα και σαφείς στόχους, οι οποίοι συνδέονται με συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής για την οικονομία, τη Δημόσια Διοίκηση, την ασφάλεια, την προστασία των παιδιών και, συνολικά, την ευημερία όλων των πολιτών.

Στο Summit αναδείχθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής: η συγκέντρωση τεχνολογικής ισχύος, η ανάγκη για αξιόπιστες υποδομές και η ρύθμιση των αλγορίθμων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική θέση, όπως εκφράστηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν σαφής: η πρόοδος δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο των λίγων, αλλά οφείλει να μεταφράζεται σε ευρύτερη συμμετοχή και σε απτά οφέλη για την κοινωνία.

Οι συναντήσεις με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς τεχνολογικής κοινότητας, OpenAI, Mistral AI, Microsoft και ElevenLabs, επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον για συνεργασίες με τη χώρα μας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως σοβαρός και αξιόπιστος συνομιλητής, όχι μόνο λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, αλλά και χάρη στις πολιτικές που υλοποιούμε στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Έχουμε μια συνεκτική εθνική στρατηγική, η οποία συνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ενίσχυση των θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε σε σημαντικές επενδύσεις σε δεξιότητες, δεδομένα και υποδομές, ώστε η ΤΝ να αποτελέσει μοχλό προόδου για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που στηρίζουν την επόμενη ημέρα της καινοτομίας. Η ολοκλήρωση του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» ενισχύει αποφασιστικά την εγχώρια υπολογιστική ισχύ. Η ανάπτυξη γύρω του, του «Pharos», ενός από τα πρώτα 19 AI Factories της Ευρώπης, διευρύνει τις δυνατότητες του ελληνικού επιχειρηματικού και ερευνητικού οικοσυστήματος. Θα λειτουργεί ως ανοιχτός κόμβος συνεργασίας για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, με προσανατολισμό σε εφαρμογές που αφορούν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, την υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για μια υποδομή με ευρύτερο περιφερειακό αποτύπωμα, καθώς θα διαθέτει τέσσερις Antennas σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

Παράλληλα, η δημιουργία δεύτερου υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, με έμφαση σε εφαρμογές που σχετίζονται με την ενέργεια και την αγροδιατροφή, συνδέει την ΤΝ με τη δίκαιη μετάβαση και τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Η τεχνολογία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο με σαφή περιφερειακή διάσταση.

Ωστόσο, μια ισχυρή τεχνολογική βάση, όσο αναγκαία κι αν είναι, από μόνη της δεν επαρκεί. Η ΤΝ φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα διακυβέρνησης, τα οποία απαιτούν θεσμική ωριμότητα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η αποτροπή της διεύρυνσης κοινωνικών και ψηφιακών ανισοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων από φαινόμενα διαδικτυακού εθισμού και από την έκθεσή τους σε επιβλαβές ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Η παρέμβασή μας συνοδεύεται από συγκεκριμένα εργαλεία και θεσμικές πρωτοβουλίες. Ήδη, μέσω της πλατφόρμας parco.gov.gr, οι γονείς μπορούν να βρουν σαφείς και απλές οδηγίες για τη χρήση εργαλείων γονικού ελέγχου, ώστε να θέτουν ουσιαστικά όρια στην ψηφιακή δραστηριότητα των παιδιών τους.

Παράλληλα, ενσωματώνουμε την τεχνική λύση Age verification, που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Kids Wallet, καθιστώντας τη χώρα μας μία από τις πρώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προχωρούν στην υιοθέτησή της. Το Kids Wallet έχει ήδη θεσμοθετηθεί ως μηχανισμός αξιόπιστης εξακρίβωσης ηλικίας για την αγορά προϊόντων καπνού, αλκοόλ και άτμισης. Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης, ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στο ψηφιακό περιβάλλον, υλοποιώντας μια συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική.

Η ελληνική προσέγγιση στην ψηφιακή κυριαρχία είναι ισορροπημένη: ενίσχυση δημόσιων δεδομένων και υποδομών εντός της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτές συνεργασίες με τη διεθνή τεχνολογική κοινότητα, ώστε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη, αποφεύγοντας μεθοδικά τους κινδύνους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη μεταβάλλει τις δομές της οικονομίας και της κοινωνίας. Το ερώτημα δεν είναι αν θα προσαρμοστούμε, αλλά πώς και με ποιους όρους. Η Ελλάδα επιλέγει να κινηθεί με σχέδιο, θεσμική συνέπεια και κοινωνική ευθύνη, ώστε η καινοτομία να μετατρέπεται σε απτό όφελος για τον πολίτη. Σε αυτή τη μετάβαση, η έγκαιρη προετοιμασία και η καθαρή στρατηγική δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση ανθεκτικότητας και προοπτικής».