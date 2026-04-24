Δ. Παπαστεργίου: Πρέπει να τελειώνουμε με την ανωνυμία στο διαδίκτυο

ΗΤεχνητή Νοημοσύνη και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της αλήθειας στην ψηφιακή εποχή ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μάχη για την Αλήθεια στην Ψηφιακή Εποχή», ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι «εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει τελικά περισσότερη αλήθεια ή περισσότερη παραπληροφόρηση: Έχουμε θεοποιήσει την τεχνολογία, αλλά θεωρώ πως η απόλυτη αποδοχή των όσων τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μας παρέχουν, μας έχει οδηγήσει ήδη σε πολλά λάθος συμπεράσματα», σχολίασε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Θα πρέπει, μετά τον ενθουσιασμό και τον εντυπωσιασμό, να προσγειωθούμε και να βάλουμε τα πράγματα σε μια νέα σειρά. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, και ειδικά τα νέα παιδιά, να ψάξουν την αλήθεια πιο βαθιά πέρα από τις συνόψεις και τις περιγραφές. Η εύκολη και γρήγορη «αλήθεια» της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πάντα η πραγματική αλήθεια.

Σχετικά με τον ποιον τρόπο μπορεί το κράτος να βάλει φρένο σε κάτι που διαδίδεται ψηφιακά πολύ πιο γρήγορα από τις επίσημες ανακοινώσεις και διαψεύσεις: Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς οι ψευδείς, κατασκευασμένες ειδήσεις δεν θα περνάνε από τα φίλτρα των πλατφορμών. Μια ψευδής είδηση τρέχει πολύ γρήγορα όταν περνάει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πλατφόρμες βγάζουν χρήματα από τέτοια περιεχόμενα, γι’ αυτό και τα αφήνουν, ενώ μπορούν να καταλάβουν ότι είναι κατασκευασμένα. Εδώ η Ευρώπη πρέπει να βάλει φραγμούς. Δεν μπορεί να γίνει μόνο σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, η Ευρώπη πρέπει να επιβάλει στις πλατφόρμες να σταματήσουν να διαδίδουν ψευδή βίντεο.

Εάν υπάρχει κάποιος τρόπος αντίδρασης μέσω της νομοθεσίας: Υπάρχει το DSA (Digital Services Act – Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες), που ορίζει ότι όποιος θίγεται μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (στην Ελλάδα είναι η ΕΕΤΤ), ο οποίος με τη σειρά του ειδοποιεί την πλατφόρμα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία, παρότι τρέχει σχετικά γρήγορα, παραμένει πιο αργή από τη διάδοση της ίδιας της είδησης.

Για το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο: Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη ταυτοποίησης κάθε χρήστη στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες πρέπει να αναγκαστούν να ζητούν ταυτοποιητικά στοιχεία. Πλέον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Πρέπει να τελειώνουμε με την ανωνυμία. Ακόμη και αν κάποιος γράφει με ψευδώνυμο, θα πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του αν προκύψει νομικό ζήτημα.

Για το επόμενο βήμα αναφορικά με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης: Πρέπει να πάμε σε ρύθμιση του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να είναι σαφές στον χρήστη ότι πρόκειται για προϊόν AI. Αν υπήρχαν υπεύθυνες πλατφόρμες, θα υπήρχε και υπεύθυνη ενημέρωση. Επειδή όμως το κέρδος συχνά προηγείται, η παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μονόδρομος για την προστασία των δημοκρατιών μας.