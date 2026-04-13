Δ. Παπαστεργίου : Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποκτά πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του αγρότη

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν πολυεπίπεδο τεχνολογικό μετασχηματισμό που ξεκινά από το διάστημα και καταλήγει στο χωράφι. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, η μεγαλύτερη διαστημική επένδυση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, δεν αποτελεί απλώς ένα έργο υψηλής τεχνολογίας. Εξελίσσεται σε καταλύτη για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα σε μια νέα εποχή διαφάνειας, ακρίβειας και αποδοτικότητας.

Η πιο πρόσφατη επιβεβαίωση αυτής της πορείας ήρθε στις 30 Μαρτίου 2026, όταν πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξεύτηκε από τη Vandenberg Space Force Base, μεταφέροντας μεταξύ άλλων πέντε ελληνικούς μικροδορυφόρους. Ήταν η τρίτη επιτυχημένη εκτόξευση σε λιγότερο από έναν χρόνο, μετά την τοποθέτηση του DUTHSat-2 σε τροχιά τον Ιούνιο του 2025 και την αποστολή ακόμη πέντε δορυφόρων τον Νοέμβριο του ίδιου έτους (2 ραντάρ SAR, 2 δορυφόροι PHASMA και ναυτιλιακός MICE-1).

Συνολικά, 11 ελληνικοί δορυφόροι (εννέα κυβοδορυφόροι και δύο επιχειρησιακοί δορυφόροι ραντάρ) βρίσκονται ήδη σε τροχιά. Και αυτό είναι μόνο η αρχή: από τα τέλη Απριλίου 2026 και μετά, θερμικοί και πολυφασματικοί δορυφόροι θα αρχίσουν να τοποθετούνται σε τροχιά, με στόχο ο στόλος να ξεπεράσει τους 20 μέχρι το τέλος του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για πολύ σημαντικές εφαρμογές.

Πίσω από αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα βρίσκεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο έχει αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό της διαστημικής στρατηγικής της χώρας, συνδέοντάς την άμεσα με κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Με προϋπολογισμό που φτάνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, το πρόγραμμα διαμορφώνει ένα εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας, με απτές επιπτώσεις στην παραγωγή.

«Η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή για τον αγροτικό τομέα, αξιοποιώντας ουσιαστικά τα δεδομένα που προσφέρει το διάστημα. Μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα αξιόπιστο δορυφορικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζονται κρίσιμα εργαλεία, όπως ο νέος ψηφιακός χάρτης υψηλής ακρίβειας και ο ετήσιος χάρτης καλλιεργειών. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι απλώς εικόνες. Είναι η βάση για αντικειμενικές αποφάσεις, δίκαιες ενισχύσεις και αποτελεσματικούς ελέγχους. Για πρώτη φορά, το κράτος μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τι συμβαίνει στο χωράφι, μειώνοντας ασάφειες και αδικίες. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την πληροφορία σε εμπιστοσύνη: να στηρίξουμε τον συνεπή παραγωγό, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Η τεχνολογία γίνεται εργαλείο δικαιοσύνης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποκτά πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του αγρότη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Από το διάστημα στο χωράφι

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου η επίδραση αυτής της στρατηγικής είναι άμεση, αυτός είναι ο αγροτικός. Η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων, σε συνδυασμό με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται, παρακολουθούνται και ενισχύονται οι καλλιέργειες στη χώρα.

Το Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές ενισχύσεις, που υλοποιείται υπό την ευθύνη του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στοχεύει στην οριστική επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούσαν τόσο τους αγρότες όσο και τη δημόσια διοίκηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντικατάσταση παρωχημένων μεθόδων με σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες, βασισμένες σε ακριβή γεωχωρικά δεδομένα.

Η μέχρι σήμερα πρόοδος κρίνεται ιδιαίτερα ταχεία, με το σκέλος των ψηφιακών υποδομών να προχωρά ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Εικονιστικά υπόβαθρα, δορυφορικά δεδομένα και χαρτογράφηση καλλιεργειών συνθέτουν μια νέα ψηφιακή βάση για τη λειτουργία του αγροτικού τομέα.

Ο νέος ψηφιακός χάρτης: ακρίβεια μισού μέτρου

Κομβικό στοιχείο αυτής της μετάβασης αποτελεί ο νέος ψηφιακός δορυφορικός χάρτης της χώρας. Πρόκειται για ένα ενιαίο μωσαϊκό εικόνων που καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με χωρική ανάλυση που φτάνει τα 0,5 μέτρα δηλαδή την υψηλότερη που έχει επιτευχθεί ποτέ στη χώρα.

Η δημιουργία αυτού του χάρτη αποτελεί τιτάνια τεχνική εργασία. Δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης που συλλέχθηκαν από πολλαπλούς αισθητήρες, υπέστησαν γεωμετρική και ραδιομετρική διόρθωση με χρήση σημείων ελέγχου εδάφους και διορθωμένο ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Τα παγχρωματικά και πολυφασματικά δεδομένα συνδυάστηκαν σε τετρακαναλικούς ορθοφωτοχάρτες (RGB-NIR), οι οποίοι στη συνέχεια ενοποιήθηκαν σε ένα απρόσκοπτο μωσαϊκό.

Ο νέος αυτός ψηφιακός χάρτης θα αποτελέσει πλέον το βασικό υπόβαθρο της ΑΑΔΕ/ ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις των αγροτών, αλλά και νέο επίπεδο πληροφορίας για το Κτηματολόγιο. Πρακτικά, κάθε αγρότης θα βλέπει στο χωράφι του τα πλέον πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα και κάθε δήλωση θα ελέγχεται μέσω αντικειμενικών, ψηφιακών στοιχείων. Η διαδικασία παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης οροσήμων πραγματοποιείται σε συνεχή συντονισμό με τη DG AGRI, την αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία, διασφαλίζοντας πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Για πρώτη φορά σε τέτοια ακρίβεια, η ελληνική πολιτεία γνωρίζει τι υπάρχει στο έδαφος: καλλιέργειες, βοσκοτόπια, θερμοκήπια, κτίρια, φωτοβολταϊκά πάρκα, βραχώδεις και υδάτινες εκτάσεις.

Αυτές οι εικόνες ευθυγραμμίζονται σταδιακά με τα άλλα δεδομένα του δημοσίου όπως το Κτηματολόγιο, το οποίο παρέχει τα ακριβή όρια και τη νομική ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου. Η σύζευξη δορυφορικού υποβάθρου και κτηματολογικών δεδομένων δημιουργεί ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για κάθε συναλλαγή με το δημόσιο.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος χάρτης καλλιεργειών

Μαζί με τον ψηφιακό χάρτη, παρουσιάζεται για πρώτη φορά κάτι εξίσου πρωτοποριακό: ο ετήσιος χάρτης καλλιεργειών για όλη την Ελλάδα του 2025. Πρόκειται για μια πλήρη χαρτογράφηση κάθε καλλιεργούμενης έκτασης στη χώρα, που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και δορυφορικών δεδομένων.

Πώς λειτουργεί; Η διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή πολυφασματικών δεδομένων σε τουλάχιστον μηνιαία βάση, καλύπτοντας ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο. Στη συνέχεια, οι περίπου 6 εκατομμύρια δηλώσεις αγροτών του ΟΠΕΚΕΠΕ φιλτράρονται μέσω αυστηρών γεωμετρικών κανόνων και φασματικών κριτηρίων, ώστε να εντοπιστούν σφάλματα και αποκλίσεις. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται ένα αξιόπιστο δείγμα εκπαίδευσης για αλγόριθμους μηχανικής μάθησης.

Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης αναγνωρίζουν καλλιέργειες δημιουργείτε χάρτης με βάση τα γεωπονικά και φαινολογικά χαρακτηριστικά κάθε καλλιέργειας — δηλαδή, πώς αναπτύσσεται κάθε φυτό κατά τη διάρκεια του έτους. Ο χάρτης αυτός θα αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για την ΑΑΔΕ/ ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μπορούν να αξιολογούν αντικειμενικά αν οι δηλώσεις των αγροτών αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, εντοπίζοντας αποκλίσεις μεταξύ δηλωθεισών και πραγματικών καλλιεργειών.

Πρακτικά, ένα χωράφι που δηλώνεται ως σιτάρι αλλά φαίνεται από τον δορυφόρο ως ελαιώνας θα εντοπίζεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη για τον τίμιο αγρότη που δηλώνει σωστά την παραγωγή του και αποτροπή καταχρήσεων που βλάπτουν τόσο τους συνεπείς παραγωγούς όσο και τα δημόσια ταμεία.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι επιστημονικά ισχυρή: Η ανάλυση βασίζεται σε χρονοσειρές πολυφασματικών δεδομένων — δηλαδή, παρακολουθεί πώς εξελίσσεται κάθε αγροτεμάχιο μήνα με τον μήνα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου. Κάθε δήλωση αξιολογείται με βάση τη φασματική «υπογραφή» της καλλιέργειας — δηλαδή, πώς αντανακλά το φως κάθε είδος φυτού σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, οι αλγόριθμοι μπορούν να διακρίνουν, για παράδειγμα, ένα χωράφι σιτάρι από ένα χωράφι κριθάρι, ή ένα αμπέλι κρασιού από ένα αμπέλι επιτραπέζιου σταφυλιού.