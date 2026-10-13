Δ. Παπαστεργίου: «Μικρό αλλά μεγάλης σημασίας» το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση ανηλίκων στο διαδίκτυο

Με την κυβέρνηση να υπερασπίζεται τη νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027 και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν έντονους προβληματισμούς, ξεκίνησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου. Οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισαν ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην προώθηση μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Συγκερκιμένα, ο υπουργός Επικρατείας, ‘Ακης Σκέρτσος, μίλησε για «ένα νομοσχέδιο που πατάει αυστηρά πάνω στις ράγες του ευρωπαϊκού κανονισμού».

Από την πλευρά του. ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο για «ένα πολύ μικρό, αλλά πολύ μεγάλης σημασίας νομοσχέδιο», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που πίεζε ευρωπαϊκά όλα αυτά τα χρόνια να ληφθούν μέτρα», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή συνεννόηση».

Όπως είπε ο κ.Παπαστεργίου, «η εφαρμογή « Kids Wallet», δεν προέκυψε μόνο από ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αλλά ήταν η απάντηση στο ερώτημα των πλατφορμών».

«Η Wallet Kids δεν παρακολουθεί καμία σελίδα, κανένα μήνυμα, δεν παρακολουθείται στο κινητό. Είναι μόνο το σύστημα εφαρμογής, το οποίο μπορεί να διαλειτουργήσει με τις πλατφόρμες” ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «η χώρα μας έχει πάνω από ένα χρόνο ψηφίσει το Wallet Kits με άλλο νόμο και είναι αυτό που εφαρμόζεται σήμερα με μεγάλη επιτυχία και για την αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοόλ και μάλιστα στο υπόβαθρο του χρησιμοποιεί κοινές τεχνικές προσεγγίσεις, που η ευρωπαϊκή ένωση έχει ορίσει αυστηρά».

Απαντώντας στους έντονους προβληματισμούς και στις ενστάσεις που εξέφρασαν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, σχετικά με την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, ο κ. Παπαστεργίου ήταν κατηγορηματικός ότι κανένα προσωπικό στοιχείο, αλλά ούτε καν την ημερομηνία γέννησης δεν θα δίνει».

«Το τι θα γίνει μετά την 1/1/27, επειδή ακούω περί αναγκαστικής ταυτοποίησης και υποβολής στοιχείων, οι πλατφόρμες με τους αλγόριθμους, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εκείνες θα έχουν την ευθύνη πλέον για το αν κάποιος χρήστης είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών και κυρίως θα πρέπει να το διαπιστώσουν. Εμείς, αυτό που ερχόμαστε και λέμε με το συγκεκριμένο άρθρο, στην πλατφόρμα είναι ότι εσύ είσαι υπεύθυνη. Δεν θα τρέχει ο γονέας πίσω από το παιδί του και το κινητό του. Εσύ βρες την ηλικία και αν δεν είσαι σίγουρη τότε υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή λύση -η οποία στην Ελλάδα είναι το Wallet Kids- ακολουθώντας τον ευρωπαϊκό μηχανισμό επαλήθευσης. Άρα, θεωρώ ότι οι πλατφόρμες, τα δικά μας προφίλ δεν θα ζητήσουνε επιβεβαίωση διότι καταλαβαίνουν ότι είναι προφίλ τα οποία ανήκουν σε μεγαλύτερους. Βέβαια, αν πάμε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ, ναι τότε η πλατφόρμα, μη ξέροντας ποιοι είμαστε, θα ζητήσουν επιβεβαίωση ηλικίας», διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Απαντήσεις έδωσε και για το απαγορευτικό όριο των 15 ετών, σημειώνοντας ότι «αυτή είναι η ευρωπαϊκή λύση, τα 15 έτη είναι κάτι που έχει προσεγγιστεί επιστημονικά».

Στο ερώτημα, «γιατί όχι στην απαγόρευση το σκαλί των 13 με 15 ετών», αντέτεινε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να εισάγει μεμονωμένες υποχρεώσεις στην αγορά, στις πλατφόρμες, σε οποιοδήποτε τρίτο φορέα».

«Το DSA (σ.σ. πράξη για τις ψηφιακές πλατφόρμες) είναι ο τρόπος πάνω στον οποίο χτίζουμε για την ώρα την απαγόρευση. Θέτει την δυνατότητα στα κράτη μέλη, να θέσουν όριο ψηφιακής ενηλικίωσης. Εκεί πέρα λοιπόν ερχόμαστε και κουμπώνουμε στα 15 έτη. Αν θέλουμε να βάλουμε αυτό το ενδιάμεσο σκαλί των 13-15 ετών, το οποίο ακούγεται ενδιαφέρον, μακάρι οι πλατφόρμες να φτιάξουνε τέτοιους λογαριασμούς για παιδιά που δεν θα επιτρέπουν στα παιδιά να δέχονται μηνύματα από αγνώστους, πλατφόρμες που δεν θα επιτρέπουν θέαση πάνω από μία ώρα, δεν θα επιτρέπουν θέαση τα ξημερώματα, αλλά σήμερα δεν υπάρχουν», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Πρόσθεσε δε ότι « δεν θα μπορούσε μεμονωμένα ένα κράτος μέλος την ώρα αυτή και όσο είναι υπό συζήτηση ακόμα το θέμα, να θέσει μια τέτοια υποχρέωση».

«Εδώ είμαστε, όταν με το καλό η Ευρώπη το ψηφίσει. Το δίλημμα όμως που μπαίνει επιτακτικά είναι: Τελικά θα περιμένουμε ένα δύο χρόνια την Ευρώπη, χάνοντας ακόμα κάποιες γενιές, οι οποίες θα μείνουν εκεί ελεύθερες να παρακολουθούν οτιδήποτε οι πλατφόρμες τους σερβίρουν ή θα πάρουμε τα μέτρα μας όσο αυστηρά και αν είναι;», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

Από την πλευρά της, η γενική εισηγήτρια της ΝΔ, Ζωή Ράπτη, χαρακτήρισε επιβεβλημένη την θέσπιση κανόνων και την εναρμόνιση της χώρας μας με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και τόνισε ότι είναι αναγκαία η προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους και τον εθισμό του διαδικτύου, αλλά και η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:

Όριο πρόσβασης στα 15 έτη: Απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Ευθύνη των πλατφορμών: Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.

Προστασία της ιδιωτικότητας: Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης μέσω «διακριτικών ηλικίας», με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Δεν επιβάλλεται μία αποκλειστική τεχνολογική λύση.

Ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις: Η εφαρμογή αξιοποιεί τους μηχανισμούς της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της αρχής της χώρας εγκατάστασης κάθε πλατφόρμας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου με τοποθετήσεις αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου επί των άρθρων, ενώ θα ολοκληρωθεί, σε δεύτερη ανάγνωση την Τετάρτη 21.

Η ψήφιση του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.