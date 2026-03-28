Δ. Παπαστεργίου: Η σημασία των προγραμμάτων Smart Cities, της κυβερνοασφάλειας και της χρήσης νέων τεχνολογιών από την Αυτοδιοίκηση

«Αν μου έχει μείνει κάτι από τα 17 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, είναι πως πραγματικά η δύναμη της αυτοδιοίκησης είναι οι άνθρωποί της και καθημερινά πρέπει να δίνεις μάχες και να βελτιώνεις κατ’ αρχάς τον εαυτό σου και την ομάδα σου, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Πάντα θεωρούσα πως η θέση του δημάρχου και προφανώς και του γενικού γραμματέα -γιατί η θεσμική μνήμη του δήμου είναι ο γενικός γραμματέας– είναι αυτή του playmaker. Δηλαδή, θα πρέπει να μοιράζει πάσες ως playmaker για να μπαίνουν καλάθια, αλλά βέβαια στη δύσκολη στιγμή θα πρέπει να πάρει την μπάλα και να βάλει τον δύσκολο πόντο όταν η μπάλα είναι βαριά», ανέφερε στην ομιλία του «Ψηφιακή διακυβέρνηση και ΟΤΑ» στο πλαίσιο του συνεδρίου «Κλεισθένης» ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε τη σημασία εξεύρευσης τρόπων βελτίωσης του management καθώς, όπως είπε, οι δήμοι είναι στην ουσία μεγάλοι φορείς, οργανισμοί στους οποίοι πρέπει «όντως να έχουμε τρόπους διαχείρισης με το προσωπικό που έχει (σ.σ. ο δήμος), γιατί όλοι σίγουρα έχουν να προσφέρουν κάτι, οφείλουμε να πάρουμε από τον κάθε συνεργάτη και υπάλληλο του δήμου ό,τι καλύτερο μπορεί να μας δώσει».

Ψηφιακές Πρωτοβουλίες και Smart Cities

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Smart Cities για το οποίο, όπως εξήγησε κατατέθηκαν 320 προτάσεις σε μία διαχειριστική αρχή η οποία μέχρι πρότινος είχε δυνατότητα περίπου ελέγχου και εγκρίσεων 80 προτάσεων το χρόνο, πρόγραμμα που όπως, εξήγησε ο υπουργός, έχει σχεδόν τελειώσει και έχουν μείνει οι πολύ μικροί δήμοι, ενώ στην επόμενη φάση πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα πλέον τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων. Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα θα πρέπει στους δήμους να έχει έρθει οδηγία η οποία αναφέρει πως «όλοι οι δήμοι εκείνοι οι οποίοι έχουν υλοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου και τους είχε κοπεί ένα κομμάτι ως μη εφικτό προς υλοποίηση, μπορούν να επανυποβάλουν για τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία δικαιούνται», κάτι, όπως εξήγησε ο υπουργός, δεν αφορά τα προϊόντα των εκπτώσεων. «Εάν π.χ είχαν επιλεγεί από το πακέτο των Smart Cities τα Ψηφιακά Δίδυμα, τα Ψηφιακά Δίδυμα απεντάχθηκαν λόγω δυσκολίας προσδιορισμού του προϋπολογισμού, τα χρήματα αυτά λοιπόν εάν έχετε προχωρήσει στη δημοπράτηση και έχετε υλοποιήσει κομμάτι του έργου, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε πάλι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και για κάποιους δήμους είναι σημαντικά ποσά αυτά. Είναι περίπου 100 οι δήμοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουν υλοποιήσει ένα σημαντικό κομμάτι του έργου, δείτε ποιο κομμάτι του έργου είχε κοπεί στο παρελθόν, ελάτε να δηλώσετε τι άλλο έχετε ανάγκη από το marketplace το οποίο υπήρχε», εξήγησε στα στελέχη των ΟΤΑ ο κ. Παπαστεργίου.

Κυβερνοασφάλεια

«Στον αέρα τις μέρες αυτές έχουμε τη διαβούλευση για το πρόγραμμα της κυβερνοασφάλειας. Πολλοί δήμοι στα smart προγράμματα που είχατε καταθέσει, είχατε και λύσεις για cyber security, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν τα χρήματα αρκετά και σε κάποιες άλλες οι λύσεις ήταν ίσως λίγο παρωχημένες γιατί ίσως πέρασε καιρός από την εποχή που κατατέθηκε η πρόταση. Βγάζουμε στον αέρα με ακόμα 7,5 εκατομμύρια ένα έργο για cyber security. Εδώ πέρα θα το πάμε διαφορετικά -καλό ήταν να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και ήταν και δικό μας λάθος ως Αυτοδιοίκηση τότε ότι δεν θα ήταν εφικτό να κατατεθούν άλλες 332 προτάσεις για κυβερνοασφάλεια. Μία κεντρική πρόταση, ένας κεντρικός διαγωνισμός, μία εταιρεία αναλαμβάνει και έρχεται στο δήμο σας για να δει πλέον τι ανάγκες υπάρχουν και να σας προτείνει και βέβαια να σας προμηθεύσει στοχευμένες λύσεις ανάλογα με την ανάγκη που έχει ο κάθε δήμος, και αυτό “τρέχει”», εξήγησε για τα προγράμματα κυβερνοασφάλειας στους ΟΤΑ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δείκτες και Μέτρηση Επιδόσεων στην αυτοδιοίκηση: «Ένα τεράστιο εργαλείο όμως το ότι έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα»

«Να μιλήσω λίγο για τη πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών για το θέμα των δεικτών. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε στον πρωθυπουργό την πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία υποστηρίξαμε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο κομμάτι της υλοποίησης, ακριβώς για το κομμάτι του να μετρηθούμε. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Από περίπου δέκα υφιστάμενα μητρώα αντλήσαμε πληροφορία που υπήρχε για την αυτοδιοίκηση, ότι μπορούσε να ήταν αντικειμενικό στοιχείο -οικονομικά στοιχεία, στοιχεία για ανακύκλωση, για ανθρώπινο δυναμικό- και για τα υπόλοιπα ζητήσαμε από εσάς, τους γενικούς γραμματείς να δηλώσουν τις επιδόσεις του δήμου τους. Οπότε βγήκε ένα σκορ […] Είναι σημαντικό να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν βελτιώνεις ποτέ κάτι αν δεν ξέρεις σήμερα πού είσαι, αν δεν το έχεις μετρήσει. Ας δούμε λοιπόν λιγάκι πώς δούλεψε αυτό το σύστημα, προφανώς με το υπουργείο Εσωτερικών και με τη δική μας βοήθεια όπου χρειαστεί μπορούμε να το βελτιώσουμε. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο όμως το ότι έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα», εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφερόμενος στη σημασία των δεδομένων για τους ΟΤΑ.

Έργα ύδρευσης και ΔΕΥΑ

«Τις επόμενες δύο βδομάδες, τρεις το πολύ, βγάζουμε στον αέρα ένα έργο πολύ σημαντικό για τις ΔΕΥΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης όπου υπάρχουν. Σήμερα έχουμε σημαντικό θέμα με τα δίκτυα ύδρευσης, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις ξέρουμε πού είναι, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ξέρουμε ακριβώς πού είναι as-built, ξέρουμε απλώς δηλαδή ότι ένας αγωγός περνάει από την τάδε οδό και είναι ένας αγωγός π.χ. τετρακοσάρης. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε ένα έργο, το οποίο έχουμε ήδη συμφωνήσει και με την ένωση των ΔΕΥΑ, για να χαρτογραφήσουμε πλέον με ακρίβεια τα δίκτυα ύδρευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που αλλάζουν οι γενιές πλέον, φεύγουν οι παλιοί μας υδραυλικοί από την αυτοδιοίκηση, οι παλιοί μας μηχανικοί, να αφήσουμε πίσω σε ένα ολοκληρωμένο κοινό GIS το τι έχουμε στο κομμάτι της ύδρευσης. Το χρηματοδοτούμε εμείς από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνεργασία του ΤΕΕ και εκεί οι ΔΕΥΑ και οι δήμοι που δεν έχουν ΔΕΥΑ θα κληθούν να καταθέσουν τις ανάγκες τους», εξήγησε στα στελέχη των ΟΤΑ ο κ. Παπαστεργίου.

Giga Infrastructure Act και Δίκτυα Επικοινωνιών

«Προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο περάσαμε κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι και σας ενδιαφέρει και σας πονάει, όπως πονούσε και μένα ως δήμαρχο τα προηγούμενα χρόνια. Περάσαμε τον κανονισμό για το Giga Infrastructure Act, στην ουσία, τα δίκτυα ευρυζωνικών επικοινωνιών της πόλης μας. Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχει παρατραβήξει η ιστορία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αερίου και ενέργειας εν γένει, οι οποίες σκάβουν στις πόλεις μας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, που αφορά όλες τις άλλες πλην του αερίου, καταθέτουν τις μελέτες, εμείς πρέπει να τις εγκρίνουμε ή να διαφωνήσουμε έχοντας κάτι πολύ συγκεκριμένο να πούμε -για παράδειγμα, ότι ρίξαμε άσφαλτο σε αυτόν το δρόμο πριν από ένα μήνα, άρα ξέχνα το, δεν περνάς. Υπάρχει το “ e-Διέλευσις”, ένα εργαλείο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα αρκετά, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε παραπάνω. Στην ουσία έρχεται αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία -ευρωπαϊκός κανονισμός πλέον είναι- να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Πλέον πλατφόρμες όπως το “ e-Διέλευσις” γίνονται ακόμα πιο υποχρεωτικές, θεσμοθετούνται πρόστιμα. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) πλέον μπορεί. Μόλις αυτός ο κανονισμός γίνει νόμος για το ελληνικό κράτος -θεωρώ ότι σε κανένα μήνα θα έχει περάσει από τη Βουλή- θα έχουμε πολύ πιο δομημένο τρόπο συμπεριφοράς και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά των εταιρειών, πώς οι εταιρείες πλέον θα είναι υποχρεωμένες αν περνάνε δίκτυα από έναν δρόμο να μην ξανασκάψουν δίπλα και να κάνουν ένα πέμπτο δίκτυο, αλλά με εμπορική συμφωνία να συνεργαστούν με τα προηγούμενα τέσσερα και να πάρουν από εκεί όδευση και να μη μας ξανασκάψουν τους δρόμους. Αλλά και από την άλλη πλευρά, πώς και οι δήμοι θα έχουν μια δομημένη διαδικασία για να εγκρίνουν ή να μην εγκρίνουν τη διέλευση των οπτικών ινών», εξήγησε για τα δίκτυα στις πόλεις ο κ. Παπαστεργίου.

Προγράμματα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και UFBB

«Την ώρα αυτή επίσης να θυμίσω ότι έχουμε δύο πολύ σημαντικά έργα τα οποία αφορούν και την αυτοδιοίκηση: το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για την ακρίβεια) και το Ultra-Fast Broadband (UFBB). Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ έρχεται να ενώσει 16,5 χιλιάδες δημόσια κτίρια, και πολλά από αυτά τα κτίρια είναι δικά σας κτίρια: κτίρια δήμων, ΚΑΠΗ, σχολεία, κτίρια για τα οποία έχετε ευθύνη και ανάγκη. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν είναι ένα ιδιωτικό έργο. ‘Αρα εκεί που σε μια ιδιωτική εταιρεία θα είχατε κάποιο λόγο να πείτε “όχι, δεν θα περάσεις γιατί προχθές έριξα άσφαλτο” ή “έχουν περάσει άλλοι πέντε, οπότε πήγαινε κάνε μια εμπορική συμφωνία με τους προηγούμενους”, για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι αναγκαία περαιτέρω συνεργασία. Δικά σας κτίρια, μια εφορία, ένα σχολείο είναι που θα συνδέσει», εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως το σύστημα ΣΥΖΕΥΞΙΣ σχεδιάστηκε πριν από 15 χρόνια και στόχος είναι να «αναβαθμίζουμε και τις φτάνουμε, αν υπάρχει οπτική ίνα, σε επίπεδο Gbps· όπου δεν υπάρχει, τουλάχιστον στα 100 Mbps, όσο ο χαλκός μάς το επιτρέπει και μέχρι να τελειώσουμε με το χαλκό», όπως σημείωσε.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB)»: «Είναι ανακοινωμένος ο χάρτης του UFBB. Δεν σημαίνει πως είναι γραμμένος στην πέτρα και ότι αν ένα χωριό δεν είναι ονοματισμένο εκεί πέρα, δεν θα πάει. Και εδώ πέρα θέλει συνεργασία προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο την ανάγκη για ευρυζωνικότητα, γιατί, αν θέλουμε αποκέντρωση, πρέπει να δώσουμε και εργαλεία αποκέντρωσης στις περιοχές αυτές», ανέφερε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δεδομένων και των Μικροδορυφόρων. «Κρατήστε κατά νου ότι πλέον στο κράτος έχουμε πάρα πολύ υλικό σε επίπεδο δεδομένων που θα σας είναι χρήσιμο. Για παράδειγμα, με το νέο σύστημα των μικροδορυφόρων έχουμε καθημερινή καταγραφή σε πάρα πολλά στοιχεία που μπορεί να χρειαστείτε για πολιτική προστασία, για χωροταξικές χρήσεις και πολεοδομικές χρήσεις, για οτιδήποτε θα μπορούσε να σας απασχολεί και δεν είχατε δωρεάν πλέον πρόσβαση σε τέτοιο υλικό. Υπάρχει χάρη στο πρόγραμμα το οποίο αναπτύξαμε και ήδη υλοποιείται», τόνισε. «Και φυσικά να έχετε κατά νου ότι οποιαδήποτε ευκαιρία ή δυσκολία υπάρχει σε ψηφιακές εφαρμογές, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι εκεί για να δώσει λύσεις. Πάρα πολλοί δήμοι σήμερα χρησιμοποιούν υποδομές του gov.gr. Αν έχετε ακόμα δικά σας αρχεία σε δικούς σας σέρβερ, σκεφτείτε να τα μεταφέρετε στις κεντρικές μας, στο G-Cloud, στις κεντρικές μας υποδομές με απόλυτη ασφάλεια, δωρεάν», προσέθεσε ο κ. Παπαστεργίου. «Είχαμε δυστυχώς και πρόσφατα συμβάντα σε δήμους της χώρας, όπου ένα πρωί ξύπνησαν οι συνάδελφοι δήμαρχοι και δεν βρήκαν τίποτα ή τα βρήκαν όλα κλειδωμένα. Αλλά πολύ μεγάλη προσοχή εκεί, ερχόμαστε με το πρόγραμμα που σας να στηρίξουμε παραπάνω», σημείωσε.

Ο κ. Παπαστεργίου κάλεσε τέλος τα στελέχη των ΟΤΑ να καταγράψουν ανάγκες τις οποίες έχουν σε κεντρικό λογισμικό. «Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για όλο το ελληνικό δημόσιο δίνει δωρεάν άδειες –λελογισμένα, εντάξει, μη δώσουμε άδειες λογισμικού και σε ανθρώπους που δεν έχουν υπολογιστή– αλλά σε ανάγκες που υπάρχουν, επικοινωνήστε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να σας διαθέσουμε νόμιμες άδειες λογισμικού εκεί που μπορούμε», ανάφερε ο Υπουργός.