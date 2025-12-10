Δ. Παπαστεργίου: Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά με τις δράσεις της για την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΗΕλλάδα, πλέον, δεν παρακολουθεί απλά τα γεγονότα, συμμετέχει ενεργά με τις δράσεις που κάνουμε και για την Τεχνητή Νοημοσύνη και για την κβαντική υπολογιστική, που είναι το «επόμενο μεγάλο στοίχημα», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την έναρξη της επεξεργασίας του νομοσχεδίου με τίτλο «Ίδρυση Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης – Συνεποπτεία της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε. από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας», από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Αναφερόμενος στην ανάγκη δημιουργίας υποδομών και επιχειρηματικότητας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) είπε ότι το «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΕ» υπό τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI Factory», θα εξυπηρετεί το Δημόσιο, αλλά θα είναι και το επιχειρηματικό κέλυφος όπου θα μπορούν να έρχονται επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καλές ιδέες και που στηρίζονται στην ΤΝ, αλλά χρειάζονται υπολογιστική ισχύ για να δουν πως δουλεύουν ερευνητικά, σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον.

Ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι οι τρεις πυλώνες, που έχουν επιλεγεί για το ελληνικό εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης είναι (1) η Υγεία (2) η Πολιτική Προστασία και (3) ο Πολιτισμός και τα γλωσσικά μοντέλα.

Ειδικά για την Πολιτική Προστασία είπε ότι εκεί θα υπάρχουν τα δεδομένα και του προγράμματος μικρο- δορυφόρων, έτσι ώστε να προκύψουν προϊόντα για την αγροτική παραγωγή, για τα δάση, για τις πολεοδομικές χρήσεις, για τη γεωεπισκόπηση, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα, το καινούργιο ασφαλές σύστημα, το οποίο δεν θα ταλαιπωρεί κανέναν και δεν θα μας εκθέτει στην Ευρώπη, θα έχει τον πυρήνα του και τη βάση του εκεί πέρα, είπε ο κ. Παπαστεργίου.

Αναφέρθηκε, επίσης, και στην προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο πλατφόρμα ομογενοποίησης των ψηφιακών διαδικασιών που προσφέρουν οι περιφέρειες. «Πάμε να δώσουμε 270 κοινές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Ένα έργο, το οποίο τελειώνει, το έχουμε ολοκληρώσει, αλλά δεν είχε γίνει νομοθέτηση αυτής της πλατφόρμας» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου.