Με έδρα την Αθήνα και την Ελλάδα στην προεδρία της Συνέλευσης των Μελών, η Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής IMPACTS-EDIC αναλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών ψηφιακών υποδομών και διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με το οποίο καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κοινοπραξίας στην ελληνική έννομη τάξη, υπερψηφίστηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής.

Στόχος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας είναι η διασύνδεση των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες άλλων κρατών-μελών χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών που βρίσκονται ήδη στη διάθεση της δημόσιας διοίκησης της χώρας τους.

Παράλληλα, τα συμμετέχοντα κράτη θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν από κοινού ψηφιακές εφαρμογές, περιορίζοντας το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης αντίστοιχων έργων σε εθνικό επίπεδο.

Η Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ψηφιακής αυτονομίας

Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος της Κοινοπραξίας, συμμετέχει στην προετοιμασία της πρωτοβουλίας από το 2023, μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Η έδρα της Κοινοπραξίας εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων τεχνολογίας σε ευρωπαϊκά ψηφιακά έργα.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι ένας πολίτης που εργάζεται, σπουδάζει ή ταξιδεύει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα «δεν θα πρέπει να συναντά ψηφιακά σύνορα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική διάσταση της πρωτοβουλίας και στην ενίσχυση της ψηφιακής αυτονομίας της Ευρώπης.

«Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μαζί ως Ευρωπαίοι, την τεχνολογία που χρειαζόμαστε για τις Δημόσιες Υπηρεσίες μας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Ελλάδα, με την εμπειρία που έχει αποκτήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου και τους εξαιρετικούς επιστήμονες που διαθέτει, ηγείται αυτής της προσπάθειας», ανέφερε.

Το πρώτο έργο των 12 εκατ. ευρώ

Ήδη έχει εγκριθεί το πρώτο έργο της Κοινοπραξίας, με την ονομασία IMPACTS X-Gov και συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ.

Το 50% της χρηματοδότησης προέρχεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το υπόλοιπο 50% από χρηματικές και σε είδος συνεισφορές των εταίρων. Η υλοποίησή του προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2029.

Το έργο περιλαμβάνει:

Την ανάπτυξη κοινής πλατφόρμας ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και καταλόγου επαναχρησιμοποιήσιμων εφαρμογών.

Τη δημιουργία ασφαλούς διασυνοριακού δικτύου ανταλλαγής δεδομένων.

Την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας.

Τη δημιουργία ειδικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος δοκιμών για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η λειτουργία της Κοινοπραξίας δεν συνεπάγεται τη δημιουργία κεντρικού ευρωπαϊκού μητρώου προσωπικών δεδομένων ή την αντικατάσταση των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων.

Εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ μέσω τηλεφώνου και chat

Με το ίδιο νομοσχέδιο διευρύνονται οι δυνατότητες εξυπηρέτησης των πολιτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς θεσμοθετείται η τηλεφωνική εξυπηρέτηση και η γραπτή επικοινωνία μέσω ψηφιακής συνομιλίας (chat).

Οι νέες υπηρεσίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ και την εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης με το myKEPlive.

Επιπλέον, παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2027, το αργότερο, η υφιστάμενη σύμβαση λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης των 68 Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών, τα οποία εξυπηρετούν 3.022 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τέλος, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η προθεσμία συμμόρφωσης των υφιστάμενων και νόμιμα λειτουργούντων κέντρων δεδομένων (Data Centers) με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις πυροπροστασίας.