Στην πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τα μεγάλα έργα που δρομολογούνται για την επόμενη μέρα της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers και του διαστήματος αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΠΕ (Digital Economy Forum).

Ο κ. Παπαστεργίου εξήρε τη συνεργασία του δημοσίου με τον κλάδο της πληροφορικής, τονίζοντας ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο κλάδος κάλυψε και κενά άλλων έργων που καθυστέρησαν. Ο υπουργός υπογράμμισε παράλληλα πως μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιτεύχθηκαν πάνω από 800 διαλειτουργικότητες στο gov.gr.

Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ΜμΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στα στοιχεία έρευνας του Ευρωβαρομέτρου (Απρίλιος 2026) σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και αυτοματοποιημένων συστημάτων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον καλύψει το χαμένο έδαφος.

«Η Ελλάδα πλέον δεν έχει λόγο να ντρέπεται. 12% η Ευρώπη, 12% και η Ελλάδα. Άρα, έχουμε πιάσει έναν μέσο όρο και μάλιστα είμαστε καλύτερα από χώρες όπως η Εσθονία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ιταλία», σημείωσε, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει πλέον κλάδος της ζωής και του επιχειρείν που να μην ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη.

Data Centers, Κοζάνη και Διάστημα

Ο κ. Παπαστεργίου ανέδειξε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως φυσικού κόμβου υποθαλάσσιων καλωδίων (όπως το EMC/IMF) που συνδέουν την Ασία και την Αφρική με την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ευκαιρία ανάπτυξης της αγοράς των data centers, η οποία μπορεί να λειτουργήσει και ως λύση για την αξιοποίηση της πλεονάζουσας καθαρής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ενός βιώσιμου πλαισίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εμβληματικές υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη:

• Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» & Κοζάνη: Ο «Δαίδαλος» έχει μπει στην πρίζα με στόχο την παροχή υπηρεσιών εντός του έτους, ενώ προανήγγειλε ένα νέο υπολογιστικό σύστημα ύψους 43 εκατ. ευρώ στην Κοζάνη, προσανατολισμένο σε εφαρμογές inference για την αγροδιατροφή, την άμυνα, την ενέργεια και την υγεία.

• Διάστημα (Hellenic Space 2): Από χώρα που ήταν «lost in space» πριν από πέντε χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, η Ελλάδα επενδύει 350 εκατ. ευρώ στο δεύτερο διαστημικό της πρόγραμμα (οι πρώτοι διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν ήδη), αποκτώντας μικροδορυφόρους με ακρίβεια 30 εκατοστών για την πολιτική προστασία, τις καλλιέργειες και την ασφάλεια.

• Ανοιχτά δεδομένα & EDIC: Μέσα στον Δεκέμβριο, όπως προανήγγειλε ο κ. Παπαστεργίου έρχεται προς ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το άνοιγμα και τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων, ενώ στη Βουλή συζητείται η δημιουργία ευρωπαϊκής κοινοπραξίας (EDIC) για διασυνοριακές διαλειτουργικότητες.

Νέα έργα 1 δισ. ευρώ και ψηφιακή διπλωματία

Κλείνοντας, ο υπουργός με στόχο να καθησυχάσει τον κλάδο για την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, απαρίθμησε μεγάλα έργα που έρχονται και συγκεντρώνουν περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα 350 εκατ. ευρώ στο EuroHPC για AI Factories (με κεραίες σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία), ο διαγωνισμός άνω των 120 εκατ. ευρώ για τις ασφαλείς επικοινωνίες (mission critical) των σωμάτων ασφαλείας, έργα 50-60 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση και τα «ψηφιακά δίδυμα» των δικτύων ύδρευσης, καθώς και ο διαγωνισμός των 50 εκατ. ευρώ για τις κάμερες.

«Η Ελλάδα την ώρα αυτή δεν είναι ένας παρίας, δεν είναι ένας απλός παρακολουθητής των τεχνολογιών, αλλά πρωτοστατεί σε πολλά σημεία», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου, τονίζοντας τη σημασία της ψηφιακής διπλωματίας, της κυβερνοασφάλειας και της θωράκισης των εθνικών υποδομών.