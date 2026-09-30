Δ. Παπαστεργίου: Η Δυτική Μακεδονία γίνεται η καρδιά των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης για όλη τη χώρα

Τα σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη που δημιουργεί για τη Δυτική Μακεδονία η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης ανέδειξε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου απαντώντας στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του Δ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Κοζάνης, Παρασκευά Κουκουλόπουλου.

«Μόνο θετικά οφέλη θα έχει η περιοχή από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη ανάλογων υποδομών, διότι γίνεται η καρδιά της χρήσης δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης για το σύνολο της χώρας», τόνισε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, στα άμεσα οφέλη περιλαμβάνονται οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των υποδομών. Ακόμη σημαντικότερα είναι τα έμμεσα οφέλη, καθώς γύρω από τα κέντρα δεδομένων και τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύσσονται οικοσυστήματα επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προοπτική έχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα εγκατασταθεί νέος υπερυπολογιστής, με τη διαγωνιστική διαδικασία να ξεκινά μέσα στον Οκτώβριο. Η νέα υποδομή θα συνδέει τις ακαδημαϊκές γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή, θα ενισχύει την έρευνα και θα προσφέρει σε φοιτητές, επιστήμονες και επιχειρήσεις πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία και υπολογιστική ισχύ.

Ο νέος υπερυπολογιστής της Κοζάνης θα συμπληρώνει τις δυνατότητες του «Δαίδαλου», του εθνικού υπερυπολογιστή που εγκαινιάζεται στις 19 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου. «Είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς εκεί μπορούν επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να δοκιμάσουν και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του», σημείωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Ακόμη, περιγράφοντας τη λειτουργική σύνδεση των δύο υποδομών, ανέφερε: «Θα κάνουμε την εκπαίδευση των μοντέλων στο Λαύριο. Μας μένει το επόμενο βήμα, ένα μηχάνημα στο οποίο θα τρέχουν τα μοντέλα αυτά, και είναι το μηχάνημα της Κοζάνης».

Ο Υπουργός παρουσίασε και τα μεγέθη που αποτυπώνουν τη σημασία του υπερυπολογιστή «Δαίδαλου»: «Πρόκειται για το 31ο μεγαλύτερο υπερυπολογιστή στον κόσμο. Είναι 23ος σε όρους πράσινων data centers και η χώρα μας είναι παγκοσμίως η 14η που αποκτά τέτοια υποδομή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη υπολογιστικής ισχύος στην Ελλάδα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εθνική και ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία. «Δεν αρκεί να δημιουργούμε κέντρα δεδομένων φέρνοντας τεχνολογίες από το εξωτερικό. Το πολύ σημαντικό είναι να χτίζουμε και τη δική μας κυριαρχία εδώ», επισήμανε. «Στην Κοζάνη δημιουργείται πλέον μια πηγή γνώσης, ένα κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης που θα παίξει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια».

AI Gigafactories

Στην ευρύτερη αυτή στρατηγική εντάσσεται και η προσπάθεια συμμετοχής της χώρας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα AI Gigafactories. Η Ελλάδα έχει ήδη διαθέσει 350 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία EuroHPC. Το ποσό αυτό προβλέπεται να συνδυαστεί με ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Έτσι, δημιουργείται ένα συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο 700 εκατ. ευρώ για μια ενδεχόμενη ελληνική πρόταση στο πεδίο αυτό. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δεν σχετίζεται με τους σχεδιασμούς των data center της ΔΕΗ και της Amazon Web Services, που είναι ονομαστικής ισχύος 300 MW για τα πληροφοριακά συστήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημήτρης Παπαστεργίου στη δυνατότητα αποκέντρωσης της τεχνολογικής δραστηριότητας και προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στη Δυτική Μακεδονία. «Βεβαίως και μπορούν να μετακινηθούν τεχνικοί και άνθρωποι της πληροφορικής και εκτός Αθήνας. Θα επιστρέψει στην περιφέρεια κόσμος για να ζήσει και να υποστηρίξει αυτές τις υποδομές. Πρόκειται για θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι αμείβονται αναλόγως», σημείωσε.

Ως προς τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι προβλέπονται κλειστά κυκλώματα νερού χωρίς συνεχή κατανάλωση, ενώ προετοιμάζεται θεσμικό πλαίσιο που θα προβλέπει την κάλυψη σημαντικού μέρους της απαιτούμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σχετικά με την ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης της αποβαλλόμενης θερμότητας για την ενίσχυση της τηλεθέρμανσης, καθώς και στην παροχή ευνοϊκότερων τιμολογίων υπηρεσιών προς τις τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη η τοπική κοινωνία, με την Αυτοδιοίκηση σε κεντρικό ρόλο, να συζητήσει με τη ΔΕΗ, ώστε η περιοχή, οι επιχειρήσεις και το Πανεπιστήμιο να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

«Θέλει προσοχή, ώστε όλα αυτά να δομηθούν με τρόπο που θα ωφελήσει στον μέγιστο βαθμό την τοπική κοινωνία. Η όποια πρώτη διστακτικότητα πρέπει να δώσει τη θέση της στον διάλογο και στα περισσότερα δυνατά οφέλη για τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας», κατέληξε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, εκφράζοντας την επιθυμία για ανάλογες πρωτοβουλίες και για τη Θεσσαλία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και την προσέλκυση νέων ανθρώπων με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.