Δ. Παπαστεργίου για ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Να δώσουμε τις ταχύτητες που έχει ανάγκη το ελληνικό δημόσιο

τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υποδομών του δημόσιου, με το πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε ημερίδα με τίτλο «Ψηφιακό κράτος μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Μετασχηματίζοντας την Ελλάδα προς όφελος του πολίτη», η οποία διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου.

«Ακούω με απόλυτη κατανόηση τα παράπονα που υπάρχουν, αλλά να μη χάσουμε τη μεγάλη εικόνα ενός δικτύου που ήρθε να καλύψει τις κοινές ανάγκες που έχουμε στο ελληνικό δημόσιο για ευρυζωνικές ταχύτητες, για ένα έργο που κακά τα ψέματα σχεδιάστηκε πριν από 15 χρόνια», είπε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως γίνονται προσπάθειες ώστε να προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα «για να μπορέσουμε να δώσουμε τις ταχύτητες που έχει ανάγκη το ελληνικό δημόσιο. Ξανακοιτάμε εξοπλισμό, ταχύτητες και άλλες λειτουργίες που πρέπει να ρυθμίσουμε ώστε το δίκτυο που θα παραλάβετε στους φορείς σας να είναι καλύτερο, ασφαλέστερο και σταθερότερο. Θέλει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας. Είναι ένας αγώνας διαρκείας».

Ο κ. Παπαστεργίου έθιξε και το θέμα της ασφάλειας και της εκπαίδευσης λέγοντας πως «μας απασχολεί και παίρνουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να είναι ασφαλές δίκτυο, όμως δεν αρκεί να φτιάχνουμε συστήματα αλλά θα πρέπει να δούμε και την εκπαίδευση. Διότι εάν δεν εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους πιθανώς όλη αυτή η δουλειά θα πάει χαμένη. Καταλαβαίνω τα προβλήματα που υπάρχουν, είμαστε από πάνω όλη η ομάδα για να καταφέρουμε να το κάνουμε ένα σύγχρονο έργο που θα αφήσει παρακαταθήκη για όλη τη δημόσια διοίκηση».

Μιλώντας στην ημερίδα ο υφυπουργός Εσωτερικών -Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας επισήμανε ότι «αν αυτό το ψηφιακό κράτος που φτιάχνεται και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ καλή πορεία χρησιμοποιηθεί από την πλευρά μας με όλες τις δυνατότητες που έχουμε, τότε η βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη μπορούν πολύ γρήγορα να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να προχωρήσουν μπροστά».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ως το κέντρο ανάπτυξης όλης της βόρειας Ελλάδας, ως μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη που αγκαλιάζει όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς απέχει πολύ λιγότερο από τις πρωτεύουσες των βαλκανικών κρατών από ό,τι από την Αθήνα. Αναφερόμενος στη βαλκανική περιοδεία που ξεκίνησε, σημείωσε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση και εκτίμησε ότι η Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθεί νομοτελειακά ούτως ή άλλως γιατί είναι όλα κοντά της. Για τις εξελίξεις στην ψηφιακή εποχή υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αλλά όχι με φοβικό τρόπο.