Δ. Παπαστεργίου για παγκόσμιο «ψηφιακό black out»: Γιατί δεν «χτυπήθηκε» η Ελλάδα

Σωρεία προβλημάτων έχει προκαλέσει παγκοσμίως το «ψηφιακό black out» της Microsoft. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι «Στην Ελλάδα είναι πολύ μεμονωμένα τα προβλήματα».

Ειδικότερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 διευκρίνισε, ότι «στη χώρα μας η αναβάθμιση του επίμαχου λογισμικού θα γινόταν αργότερα, και γι’ αυτό δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα». Σε ό,τι αφορά τους απλούς χρήστες των Windows ο υπουργός εξήγησε ότι «το λογισμικό ασφάλειας χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν θα τους επηρεάσει».

Ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για πρόβλημα σε ενημέρωση ασφαλείας που έριξε το σύστημα σε «ατέλειωτη λούπα».

Από πλευράς του, ο ειδικός στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Νταν Καρντ, από το BCS, The Chartered Institute for IT, επισήμανε στον Guardian ότι οι πολίτες «πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι» ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την παγκόσμια τεχνική βλάβη που «έριξε» τα συστήματα και προκαλεί σωρεία προβλημάτων.

Η μεγάλη βλάβη μπορεί να έχει προκληθεί από ένα «σφάλμα σε μια τακτική ενημέρωση ασφαλείας» ανέφερε επίσης.

«Μοιάζει με σφάλμα σε μια τακτική ενημέρωση ασφαλείας, αντί για οποιαδήποτε μορφή «υπερεπίθεσης στον κυβερνοχώρο», αλλά εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμιες προκλήσεις, και είναι πιθανό να απαιτήσει μεγάλο αριθμό ατόμων να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

«Οι εταιρείες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι ομάδες πληροφορικής τους υποστηρίζονται καλά, καθώς θα μπορούσε να είναι ένα δύσκολο και πολύ αγχωτικό Σαββατοκύριακο για αυτές καθώς βοηθούν τους πελάτες τους» σημείωσε δε.

Η σωρεία προβλημάτων στο δίκτυο πληροφορικής φαίνεται ότι συνδέεται με την εταιρεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Crowdstrike σε διακομιστές της Microsoft.