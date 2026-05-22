Δ. Παπαστεργίου για ηλεκτρικά πατίνια: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση για ανηλίκους – Με kids wallet η διαδικασία

Στην εφαρμογής της απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Action24, τόνισε πως τα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας, που σύμφωνα με καταγγελίες χρησιμοποιούν ανήλικοι, πλέον δεν θεωρούνται αντίγραφα ταυτότητας και πρόσθεσε ότι «για την πιστοποίηση της ηλικίας χρησιμοποιείται το kids wallet και μια διαδικασία η οποία για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η ίδια εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, ο ίδιος τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος.

«Αυτό ακριβώς συζητήσαμε με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείο Μεταφορών» σημείωσε αρχικά ο κ. Παπαστεργίου και πρόσθεσε:

«Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα χρησιμοποιηθεί στα social media. Ήδη ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας χρησιμοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, κι αυτός θα χρησιμοποιηθεί για τα πατίνια».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών «θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία και, εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια».

Τι είπε για τις νέες ταυτότητες

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με τις νέες ταυτότητες, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι οι χώρες τις ΕΕ μετά τις 3 Αυγούστου δεν δέχονται τις παλιές ταυτότητες, ωστόσο τόνισε: «Εάν δεν έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε με ταυτότητα, δεν υπάρχει λόγος μέχρι τις 3/8 να αλλάξουμε την ταυτότητα».

«Εάν έχουμε διαβατήριο, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να βγάλουμε νέα ταυτότητα» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Είναι ένα όριο που έχει τεθεί ευρωπαϊκά. Τι είπε η Ευρώπη; Η μπλε ταυτότητα δεν έχει καμία ασφάλεια» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη «που συνεχίζει να χρησιμοποιεί τόσο παλιές ταυτότητες».