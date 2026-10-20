Δ. Παπαστεργίου: Δωρεάν πρόσβαση στον «Δαίδαλο» για έρευνα – Τι αλλάζει στα social media για τους ανηλίκους

Τη δυνατότητα δωρεάν αξιοποίησης του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις, τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις ίδιες τις πλατφόρμες, καθώς και τις αλλαγές στις εξετάσεις οδήγησης και την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η Πολιτική Προστασία, το περιβάλλον και ο πολιτισμός, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης των δεδομένων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος.

Παράλληλα, σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να μην παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το πλαίσιο που περιέγραψε για την εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Δαίδαλος»: Δωρεάν πρόσβαση για έρευνα και καινοτομία

Τη σημασία του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας ανέδειξε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας λειτουργίας του, μετά την τελετή εγκαινίων τη Δευτέρα (19/10) στο Λαύριο.

Όπως εξήγησε, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολοένα και περισσότερους τομείς προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρών υπολογιστικών υποδομών. «Χώρες οι οποίες σήμερα διαθέτουν τέτοια μηχανήματα έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής και ευρωπαϊκής κυριαρχίας στις ψηφιακές υποδομές.

Ο υπουργός επισήμανε ότι ο «Δαίδαλος» δημιουργήθηκε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ότι η Ελλάδα αποκτά μια υποδομή ικανή να υποστηρίξει τόσο την εκπαίδευση μοντέλων όσο και την εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, ανέφερε ότι θα ακολουθούσε περίπου ένας μήνας ρυθμίσεων και δοκιμών από την κατασκευάστρια εταιρεία, με στόχο την έναρξη παροχής παραγωγικών υπηρεσιών μέσα στον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε.

Στόχος είναι η πρόσβαση στις υπολογιστικές δυνατότητες του «Δαίδαλου» να είναι δωρεάν για τουλάχιστον δύο χρόνια, ώστε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις να μπορούν να υλοποιούν έργα που διαφορετικά θα απαιτούσαν σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Ως παραδείγματα εφαρμογών, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε την ανάπτυξη μετεωρολογικών μοντέλων από πανεπιστήμια, την έρευνα για ιατρικά ζητήματα σε συνεργασία ερευνητικών κέντρων με νοσοκομεία, αλλά και τη δημιουργία συστημάτων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αθήνα μέσω της ρύθμισης των φωτεινών σηματοδοτών.

«Είναι ακριβό σπορ η τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο υπερυπολογιστής μπορεί να δώσει σε φορείς και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν λύσεις χωρίς το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η χρήση αντίστοιχων υποδομών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι δυνατότητες του συστήματος υπερβαίνουν τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του Δημοσίου, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια αξιοποίησής του και από τον ιδιωτικό τομέα.

Έμφαση στην ασφάλεια και την κυριαρχία των δεδομένων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στη διαχείριση των δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι η διατήρησή τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη συνδέεται με την ασφάλεια και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

«Είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες αυτές, για παράδειγμα για τη φαρμακοβιομηχανία, να ξέρουν πού είναι τα δεδομένα τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη σημασία έχει για τη χώρα η ασφαλής διαχείριση των ανωνυμοποιημένων ιατρικών δεδομένων.

Όπως εξήγησε, η εκπαίδευση των μοντέλων με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε υποδομές που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, ώστε να ενισχύονται οι εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες αξιοποίησης των δυνατοτήτων του «Δαίδαλου» και των σχετικών υποδομών.

Ο πρώτος αφορά την υγεία, με εφαρμογές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση θεραπειών, στην παρακολούθηση της πορείας ασθενών και στην ανάπτυξη φαρμάκων.

Ο δεύτερος αφορά την Πολιτική Προστασία και το περιβάλλον, μέσα από μετεωρολογικά μοντέλα μεγαλύτερης ακρίβειας και πιο τοπικές προβλέψεις για φυσικές καταστροφές και αγροτικές δραστηριότητες. Όπως επισήμανε, οι ακριβέστερες προβλέψεις μπορούν να έχουν ιδιαίτερη αξία για τους αγρότες, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν στις καλλιέργειές τους.

Ο τρίτος άξονας αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα, με έμφαση στη συγκέντρωση και αξιοποίηση γλωσσικών δεδομένων για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά.

«Η τεχνολογία σήμερα μιλάει ελληνικά, αλλά η αλήθεια είναι πως το λεξιλόγιό της είναι μάλλον φτωχό σε σχέση με τη δυναμική και το εύρος των ελληνικών», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί η παρουσία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Social media: Οι πλατφόρμες θα ελέγχουν την ηλικία των χρηστών κάτω των 15 ετών

Στο ζήτημα της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών αναφέρθηκε εκτενώς ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξηγώντας ότι η ελληνική νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως είπε, η Ελλάδα δεν μπορεί να νομοθετήσει αγνοώντας τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές που διέπουν την ψηφιακή αγορά. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων, διευκρίνισε ότι οι σχετικές προτάσεις δεν συνιστούν από μόνες τους δεσμευτική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει σε εθνικό επίπεδο, εντός των ορίων που επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αντί να αναμένει την ολοκλήρωση μιας ενδεχόμενης ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας.

«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να βρουν εύλογους τρόπους να ελέγξουν την ηλικία», σημείωσε, παρομοιάζοντας την υποχρέωσή τους με εκείνη που έχει ένας καταστηματάρχης ή ένας ιδιοκτήτης χώρου διασκέδασης να ελέγχει την ηλικία των πελατών του.

Όπως εξήγησε, οι πλατφόρμες θα μπορούν να αξιοποιούν δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου, ενώ, όταν δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την ηλικία ενός χρήστη, θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας που έχει αναπτύξει η Ελλάδα.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν διαβιβάζει στις πλατφόρμες προσωπικά δεδομένα του χρήστη, αλλά παρέχει μόνο την πληροφορία εάν ένα παιδί είναι πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο των 15 ετών.

Με βάση τον σχεδιασμό που περιέγραψε, από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ευθύνη για τον έλεγχο των λογαριασμών και την επιβεβαίωση της ηλικίας θα μεταφέρεται στις πλατφόρμες, περιορίζοντας την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης από τους γονείς.

Ωστόσο, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι ο ρόλος της οικογένειας παραμένει σημαντικός. Κάλεσε τους γονείς να μην παραχωρούν το δικό τους κινητό τηλέφωνο στα παιδιά για τη διαδικασία επαλήθευσης, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη εκτίμηση της ηλικίας του χρήστη από την πλατφόρμα.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία του παραδείγματος που δίνουν οι ίδιοι οι γονείς ως προς τη χρήση των κινητών τηλεφώνων.

«Τα παιδιά μας θέλουν επικοινωνία, επαφή. Ας αφήσουμε κι εμείς λίγο το κινητό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν θα είναι εύκολη ούτε θα επιφέρει άμεσα καθολική συμμόρφωση. Επικαλέστηκε, ωστόσο, την εμπειρία της Αυστραλίας, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τρία στα δέκα παιδιά εγκατέλειψαν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάμερες στις εξετάσεις οδήγησης και αλλαγές στην έκδοση διπλωμάτων

Στις αλλαγές που προωθούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης ο Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσιάζοντας δύο βασικές παρεμβάσεις που αφορούν την απόκτηση διπλώματος οδήγησης και την ταξινόμηση νέων οχημάτων.

Η πρώτη αφορά την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής και αδειοδοτικής διαδικασίας για τους νέους οδηγούς, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της παρουσίας τους στα υποχρεωτικά μαθήματα.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα θα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη επιβεβαίωση της συμμετοχής των υποψήφιων οδηγών στην εκπαίδευση, ενώ προβλέπεται η χρήση καμερών στα οχήματα και στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα παρατυπιών που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τη δημιουργία ενιαίου συστήματος ταξινόμησης των νέων αυτοκινήτων, καθώς και την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις και προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στη διαδικασία.

Η συνεργασία, όπως ανέφερε, υλοποιείται μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Οπτικές ίνες: Κανόνες για τα δίκτυα στις πολυκατοικίες και στους δρόμους

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις οπτικές ίνες αναφέρθηκε ο υπουργός, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την εγκατάσταση πολλαπλών δικτύων στο ίδιο κτίριο και τις αντιδράσεις ενοίκων για πιθανές φθορές σε κοινόχρηστους χώρους.

Όπως είπε, η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση της ανάπτυξης των δικτύων τόσο στους δρόμους όσο και στις πολυκατοικίες, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τις εργασίες εγκατάστασης.

«Δεν είμαστε σε εποχές πριν από δέκα χρόνια που έπρεπε να δώσουμε κίνητρα για να αναπτυχθούν τα δίκτυα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πλέον χρειάζεται ένα σαφέστερο πλαίσιο για την οργάνωση των υποδομών.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση διαφορετικών παρόχων στις υποδομές που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε μια πολυκατοικία.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο πρώτος πάροχος που εγκαθιστά δίκτυο σε ένα κτίριο θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση και στους υπόλοιπους παρόχους, ώστε οι ένοικοι να διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η δημόσια διαβούλευση θα αξιοποιηθεί για την εξέταση των προτάσεων της αγοράς και των τεχνικών ζητημάτων που έχουν τεθεί, με στόχο την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή το επόμενο διάστημα.

Η παρέμβαση, όπως σημείωσε, επιδιώκει να διαμορφώσει σαφέστερους κανόνες για ένα πεδίο που μέχρι σήμερα παραμένει σε σημαντικό βαθμό αρρύθμιστο.