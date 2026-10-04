Δ. Παπαστεργίου: Από 1η Ιανουαρίου το όριο των 15 ετών στα social media

Η Ελλάδα είχε ανοίξει τη συζήτηση για την «ψηφιακή ενηλικίωση» πριν το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λάβει τη σημερινή ευρωπαϊκή διάσταση. Από την πρώτη πολιτική παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πριν από περίπου δύο χρόνια, μέχρι την ανάπτυξη του Kids Wallet και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το EU Kids Act, η συζήτηση μετακινήθηκε από το αν χρειάζεται να υπάρξει ηλικιακό όριο, στο πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη χωρίς να δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Το νέο βήμα είναι πλέον η εθνική νομοθέτηση με την κυβέρνηση να προωθεί την εφαρμογή του ορίου των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027. Την ίδια ώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που προβλέπει διαφορετική προσέγγιση για τις ηλικίες 13 έως 15 ετών με πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης και αυξημένους περιορισμούς ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.

Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με αφορμή την παρουσίαση -μαζί με τον υπουργό επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο- του νέου πλαισίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου περιγράφει τη διαδρομή από τις πρώτες ελληνικές πρωτοβουλίες μέχρι το ευρωπαϊκό πλαίσιο και εξηγεί γιατί η Ελλάδα επιλέγει να προχωρήσει τώρα χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρεται αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η επαλήθευση ηλικίας επισημαίνοντας ότι το Kids Wallet δεν επιστρέφει την ημερομηνία γέννησης ή άλλα στοιχεία ταυτότητας αλλά μόνο μια ένδειξη για το αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το εκάστοτε ηλικιακό όριο. Παράλληλα, εξηγεί γιατί θεωρεί ότι η ευθύνη δεν μπορεί να είναι ισομερώς κατανεμημένη μεταξύ πλατφορμών και γονέων. Μιλά για την ανάγκη ενημέρωσης των οικογενειών και περιγράφει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εθιστική σχεδίαση των ψηφιακών υπηρεσιών στα παιδιά, ενώ αναφέρεται και στην ευρωπαϊκή διαδικασία επιβολής των κανόνων μέσω του Digital Services Act στον ρόλο της ΕΕΤΤ.

Μεταξύ άλλων τονίζει πως: «Θεωρώ ότι ήταν δύο τα βασικά σημεία. Το ένα ήταν η ηλικία της ψηφιακής ενηλικίωσης όπου προσδιορίστηκαν τα 15 χρόνια. Θέλω στη συνέχεια να εξηγήσω λίγο και το 13-15 που προτείνει η Ευρώπη.

Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό ήταν η προσέγγιση για την επιβεβαίωση ηλικίας. Το Kids Wallet δεν επιστρέφει κανένα στοιχείο παρά μόνο αν ένας χρήστης ή ένα παιδί είναι πάνω ή κάτω από τα 12 τα 13 ή τα 15 ανάλογα με τα όρια που τελικά θα τεθούν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το όριο είναι τα 15, με μια ενδιάμεση κλίμακα για τις ηλικίες 13 έως 15.

Και τι σημαίνει αυτό το 13-15; Κάποιος θα μπορούσε να πει: “Μα εσείς λέγατε αποκλεισμό κάτω από τα 15 και η Ευρώπη το θέτει λίγο διαφορετικά”. Η Ευρώπη δεν το θέτει διαφορετικά. Τι λέει; Ότι από τα 13 μέχρι τα 15 μπορούν τα παιδιά να έχουν μια πρώτη επαφή με κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αυτά που έχουμε σήμερα; Σε καμία περίπτωση. Δεν δέχεται ούτε η Ευρώπη σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία των παιδιών στο γυμνάσιο στην ουσία, να υπάρχουν social media, τα οποία θα έχουν εθιστικό περιεχόμενο, θα επιτρέπουν το συνεχές scrolling και θα λειτουργούν για άπειρες ώρες εκτός εάν κάποιος γονέας ρυθμίσει το κινητό του παιδιού του σε λιγότερες ώρες.

Αυτό λοιπόν, που λέει η Ευρώπη για τις ηλικίες 13 έως 15 είναι ότι ναι μπορούν να υπάρχουν κάποια social media χωρίς όμως, προσωπικούς λογαριασμούς των παιδιών με κλειδώματα για το βράδυ, με μέγιστη χρήση μία ώρα την ημέρα και χωρίς ατελείωτο scrolling.

‘Αρα ναι νομίζω πως η προσέγγισή μας στα δύο αυτά σημεία, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την ευρωπαϊκή λύση, την πρόταση για τη νομοθέτηση του EU KIDS Act».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ