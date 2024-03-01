Δ. Παπαστεργίου: Αναπτυξιακό πρόσημο με τη διάθεση της υπηρεσίας e- Know Your Business

Έντονο αναπτυξιακό πρόσημο και κατάργηση της γραφειοκρατίας αναμένεται με την υπηρεσία e- Know Your Business (e- ΚΥΒ), η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία υπηρεσία αντίστοιχη της e- Know Your Customer (e-KYC), του ψηφιακού καναλιού μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που μειώνει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία αμφίδρομα για τους πολίτες και τις τράπεζες. Αυτά τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, ενημερώνοντας τα μέλη του για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του. Παρούσα και η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου.

Η διάθεση των ανωνυμοποιημένων ανοιχτών δεδομένων είναι ένα ακόμη σημαντικό project του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς «η αξιοποίηση μεγάλων συνόλων δεδομένων μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου. Όπως διευκρίνισε αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες, η αναγκαία επικαιροποίηση στοιχείων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σ. Κουνενάκη – Εφραίμογλου: Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης

Στη σημαντική πρόοδο την οποία έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας ένα μέρος της απόστασης από τις προηγμένες ψηφιακά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως η δημιουργία του gov.gr, οι πρώτες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, η μείωση της γραφειοκρατίας.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης, καλύπτοντας ένα μέρος της απόστασης από τις προηγμένες ψηφιακά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα πρώτα βήματα που έγιναν με τη δημιουργία του TAXIS φτάσαμε στο gov.gr και σήμερα βλέπουμε να αξιοποιούνται στο ελληνικό δημόσιο οι πρώτες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια από τις ιστορίες επιτυχίας, που έγινε πράξη με τη συμβολή της ψηφιοποίησης, είναι και η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Τόσο το ψηφιακό ΓΕΜΗ όσο και η ψηφιακή Υπηρεσία Μιας Στάσης έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο και σε αυτό», ανέφερε η κα, Εφραίμογλου, τονίζοντας την αναγκαιότητα επιτάχυνσης, διεύρυνσης και εμβάθυνσης της ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών.

«Ως ΕΒΕΑ, αυτό που θεωρούμε πιο σημαντικό, είναι να διασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους δεν θα σημαίνει απλώς ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Αλλά θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης, με απλούστερες, έξυπνες και λειτουργικές διαδικασίες. Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ του κράτους και των φορέων της αγοράς με συμπράξεις που αξιοποιούν την εμπειρία από την καθημερινή επαφή με τον κόσμο της αγοράς, που προωθούν την ενημέρωση και την εκπαίδευση των χρηστών, που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη στην ψηφιακή διοίκηση. Το ΕΒΕΑ έχει την πρόθεση να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε η κα. Εφραίμογλου.

Τόνισε τις ενέργειες για την ψηφιακή μετάβαση του Επιμελητηρίου και τις προηγμένες υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά, όπως η Πύλη για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας στον νομό Αττικής, η Υπηρεσία Υποστήριξης της Απασχόλησης και Στελέχωσης των Επιχειρήσεων και ο Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων – με την αποκλειστικά online εγγραφή και ανανέωση των επιχειρήσεων – μελών στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ. Επίσης, αναφέρθηκε στην υλοποίηση μιας σειράς αναπτυξιακών δράσεων, που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη διετία, όπως αυτή της περαιτέρω αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών του ΓΕΜΗ και της συνέχισης της ψηφιοποίησης και ασφαλούς αποθήκευσης των φυσικών φακέλων που διαθέτει το Μητρώο του ΕΒΕΑ από την ίδρυσή του.

«Στόχος μας είναι, επίσης, να εξασφαλιστεί πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ του Μητρώου του ΕΒΕΑ και άλλων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.» σημείωσε κλείνοντας την ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.