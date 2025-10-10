Δ. Νεάπολης – Συκεών: Φθινοπωρινή αιμοδοσία από 11 – 18 Οκτωβρίου

Η φθινοπωρινή Εθελοντική Αιμοδοσία του δήμου Νεάπολης-Συκεών θα διεξαχθεί από το Σάββατο 11 έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 από τις 9 το πρωί έως τις 8 βράδυ στο δημαρχείο Συκεών, στα δημοτικά καταστήματα Πεύκων και Νεάπολης και στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου, σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες αιμοληψίας των νοσοκομείων Άγιος Παύλος, ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο και Γ. Παπανικολάου. Πρόκειται για την τέταρτη αιμοδοσία του δήμου Νεάπολης-Συκεών μέσα στο 2025, καθώς προηγήθηκε η έκτακτη αιμοδοσία του Αυγούστου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

► Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων (Ειρήνης 19)

Σάββατο 11/10, 9 π.μ-2μ.μ

► Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη1)

Κυριακή 12/10, 8 π.μ-2μ.μ, Δευτέρα 13/10, 10 π.μ-8 μ.μ

Τρίτη 14/10, 10 π.μ-8 μ.μ και Τετάρτη 15/10 10 π.μ-8 μ.μ

► Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου (Ανθέων 14)

Πέμπτη 16/10, 9 π.μ-2 μ.μ

► Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125)

Πέμπτη 16/10, 10 π.μ-8 μ.μ, Παρασκευή 17/10, 10 π.μ-8 μ.μ

και Σάββατο 18/10 9 π.μ-2 μ.μ

Όπως συμβαίνει σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία, παράλληλα συγκεντρώνονται φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αντιβιοτικά, αντιβηχικά και άλλα, για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Για ραντεβού και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών στο ισόγειο του δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών (Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1) και στο τηλέφωνο: 2313.313117, -151 & -154.

Δ. Νεάπολης – Συκεών