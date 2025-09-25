Δ. Νατσιός: Να δημιουργήσουμε αρραγές μέτωπο με την Κυπριακή Δημοκρατία

Στόχος της Άγκυρας είναι να προσπαθήσει να επιβάλει την «αναγνώριση» του ψευδοκράτους μέσω ενεργειακών συμφωνιών και εφόσον δεν το πετύχει θα βάζει εμπόδια σε κάθε έργο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, όπως υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ ανέφερε ότι κάθε έργο στην Ανατολική Μεσόγειο που αποκλείει την Τουρκία και το ψευδοκράτος δεν θα είναι επιτυχημένο και ότι “οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στην περιοχή γύρω από το νησί της Κύπρου”. Λίγο αργότερα θα αναφερθεί σε μια διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα συνέβαλε στην εξεύρεση λύσεων», σημειώνει ο κ. Νατσιός.

«Όλα αυτά μας θυμίζουν κάποιες μυστικές συνομιλίες με το ΕΛΙΑΜΕΠ και αναφορές για μία πενταμερή διάσκεψη για την ΑΟΖ με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και του ψευδοκράτους», προσθέτει και καταλήγει:

«Η στόχευση της Άγκυρας είναι εμφανής. Θα προσπαθήσει να επιβάλει την «αναγνώριση» του ψευδοκράτους μέσω ενεργειακών συμφωνιών και εφόσον δεν το πετύχει θα βάζει εμπόδια σε κάθε έργο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτόν τον εκβιασμό δεν πρέπει να ενδώσουμε, αλλά σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία να δημιουργήσουμε ένα αρραγές μέτωπο για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όχι άλλη ηττοπάθεια και εθνική ταπείνωση. Και επιτέλους να ξαναγεννηθεί το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου».