Δ. Νατσιός: Κοροϊδία η αύξηση των 35 ευρώ στον κατώτατο μισθό

Με δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ, Δημήτρης Νατσιός,αναφέρεται στον κατώτατο μισθό, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για μηδαμινή αύξηση και παρουσιάζει δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ΕΥΡΩ μικτά, που ανακοίνωσε θριαμβευτικά ο κ. Μητσοτάκης, το καθαρό ποσό που θα φτάσει στην τσέπη του νέου απλού εργαζόμενου, χωρίς εξειδίκευση και υποχρεώσεις περιορίζεται στα 29 έως 35 ΕΥΡΩ.

Ποιος άνθρωπος μπορεί να ελπίζει ότι με 35 ΕΥΡΩ παραπάνω, θα βελτιώσει τη ζωή του;

Και όμως, γι’ αυτά τα 35 ΕΥΡΩ πανηγυρίζει η Κυβέρνηση, όταν για έναν εργαζόμενο με κατώτατο μισθό, η πραγματική επιβάρυνση από την ακρίβεια τον τελευταίο χρόνο –ειδικά στα τρόφιμα και στα καύσιμα- είναι πολλαπλάσια.

Αυτά τα 35 ΕΥΡΩ θα πάνε στην κατανάλωση, με την καλπάζουσα ακρίβεια στα ύψη και στα καύσιμα επιπλέον φόρο πάνω στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης!

Αν δεν είναι αυτός ο ορισμός της κοροϊδίας, ποιος είναι άραγε;

Η ΝΙΚΗ ζητά,

-Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις των εργαζομένων.

-Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην βενζίνη από τα 0,70 στα 0,359 ευρώ ανά λίτρο για δυο μήνες.

-Μείωση του ΦΠΑ στο 13% στην βενζίνη, για δυο μήνες με αποτέλεσμα –σε συνδυασμό με τη μείωση του ΕΦΚ- την ελάφρυνση έως και 0,50 ΕΥΡΩ ανά λίτρο.

-Μηδενισμό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και στα φάρμακα για δυο μήνες, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/542 και 2022/285».