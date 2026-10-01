Δ. Μιχαηλίδου: Το «Σήμα Ισότητας» αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που κάνουν την ισότητα πράξη – Αιτήσεις έως 30 Οκτωβρίου

Την σημασία της ουσιαστικής ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών στην εταιρική κουλτούρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανέδειξε η ειδική εκδήλωση «Σήμα Ισότητας: Από τη Δέσμευση στην Πράξη», που συνδιοργάνωσαν χθες το απόγευμα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην έναρξη της εκδήλωσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, τόνισε τη σημασία του «Σήματος Ισότητας» ως εργαλείου αναγνώρισης και επιβράβευσης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στην πράξη πολιτικές ίσων ευκαιριών.

«Με το Σήμα Ισότητας θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τις επιχειρήσεις που κάνουν την ισότητα πράξη στην καθημερινή τους λειτουργία», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσληψη και την επαγγελματική εξέλιξη, ίσες αμοιβές για ίση εργασία, προστασία από τη βία και πραγματική συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

«Δεν αρκεί να μιλάμε για ισότητα, πρέπει να μπορούμε να τη βλέπουμε στην πράξη μέσα στον χώρο εργασίας», υπογράμμισε.

Η υπουργός σημείωσε, παράλληλα, ότι περισσότερες από 60 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά τους, ενώ ευχαρίστησε το ΕΒΕΑ για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην προσπάθεια να έρθει το «Σήμα Ισότητας» πιο κοντά στις επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 30 Οκτωβρίου, με την κ. Μιχαηλίδου να καλεί περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν.

«Αυτό αποτυπώνει και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης: “Από τη Δέσμευση στην Πράξη”, διότι η ισότητα κρίνεται στις ευκαιρίες που δημιουργούμε και στις πρακτικές που εφαρμόζουμε καθημερινά», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη παρουσίασε αναλυτικά το «Σήμα Ισότητας», τη διαδικασία απονομής του, τα βασικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

«Η ισότητα πρέπει να είναι ορατή και μετρήσιμη στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Γιατί μια επιχείρηση που επενδύει στην ισότητα επενδύει ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό της», τόνισε η κ. Ράπτη, διευκρινίζοντας ότι το «Σήμα Ισότητας» «δεν είναι μια τυπική διάκριση», αλλά «ένα εργαλείο για μετρήσιμες πολιτικές, σαφείς διαδικασίες και πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των εργαζομένων».

Ειδικότερα για τα μέτρα στήριξης εργαζομένων, γονέων και φροντιστών, η υφυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για πρακτικές που αναγνωρίζουν «ότι πίσω από τον εργαζόμενο υπάρχει ο άνθρωπος». Όπως ανέφερε, όταν μια επιχείρηση ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, δημιουργεί περιβάλλον εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αμοιβαίου σεβασμού.

«Οι αξίες έχουν πραγματική δύναμη όταν μετατρέπονται σε πράξεις. Όταν μια αρχή γίνεται πολιτική. Όταν μια πρόθεση γίνεται διαδικασία. Όταν μια καλή σκέψη γίνεται μια πρακτική που κάνει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου καλύτερη. Εκεί βρίσκεται για εμάς η πραγματική αξία του Σήματος Ισότητας», σημείωσε η κ. Ράπτη.

Η εκδήλωση εστίασε στις καλές πρακτικές και τις προκλήσεις, καθώς και στα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζει ένας οργανισμός όταν μετατρέπει την ισότητα από θεσμική υποχρέωση σε καθημερινή πράξη και κουλτούρα σεβασμού. Παράλληλα, παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαδικασία συμμετοχής για την απόκτηση του «Σήματος Ισότητας», μιας πρωτοβουλίας που αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν έμπρακτα πολιτικές ίσων ευκαιριών και επαγγελματικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις.

Η Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ), Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, υπογράμμισε ότι οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις γνώσεις, την εμπειρία και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων τους.

Όπως ανέφερε, αυτό προϋποθέτει δίκαιες αμοιβές, διαφανείς διαδικασίες εξέλιξης και ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το φύλο δεν επηρεάζει τις επαγγελματικές προοπτικές. Τόνισε ακόμη τον καθοριστικό ρόλο της διοίκησης κάθε επιχείρησης στη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας, μέσα από τις καθημερινές αποφάσεις και το παράδειγμά της.

Η κ. Εφραίμογλου ανέφερε ότι το ΕΒΕΑ στηρίζει την πρωτοβουλία του υπουργείου για το «Σήμα Ισότητας» και τη συνεργασία που απαιτείται, ώστε τέτοιες πρακτικές να υιοθετηθούν από περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Σύμφωνα με την ίδια, η πρόοδος στην ισότητα ενισχύει την εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας και δημιουργεί ευρύτερες δυνατότητες ανάπτυξης για την οικονομία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, εκπρόσωποι της Πολιτείας και επιχειρήσεων που έχουν ήδη κάνει τη μετάβαση από τη δέσμευση στην πράξη μοιράστηκαν την εμπειρία και τις καλές πρακτικές τους, αναδεικνύοντας τρόπους με τους οποίους η ισότητα μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Κατερίνα Πατσογιάννη, γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Μαρία Ελένη Αραμπατζή, Vice President Human Resources της ΑΒ Βασιλόπουλος, η Λυδία Καρυανάκη, Chief People Officer της WeR, και η Φάννυ Θεοχάρη, Partner, Head of Human Resources της Grant Thornton.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο Γ΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, η βουλευτής της ΝΔ και τέως υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφαλά, η βουλευτής της ΝΔ Τζίνα Οικονόμου, η βουλευτής της ΝΔ Ασημίνα Σκόνδρα, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και η πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Δρ. Ελένη Ζενάκου.