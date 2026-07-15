Δ. Μιχαηλίδου: Οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον Τσίπρα

υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι είναι οι πολίτες και όχι η Νέα Δημοκρατία εκείνοι που πρέπει να τον φοβούνται, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα της κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείσα αν η Νέα Δημοκρατία φοβάται τον πρώην πρωθυπουργό, η υπουργός απάντησε: «Οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον κ. Τσίπρα γιατί μετά από όλα αυτά είπε “κακώς που δεν κλείσαμε τις τράπεζες νωρίτερα”. Εσείς δεν φοβάστε;».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η κυβέρνηση δέχεται πίεση από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε: «Δεν ξέρω αν πιέζεται ο ίδιος και θέλει να κάνει κάποια κίνηση, πάντως εμείς πάμε για αυτοδυναμία».

Η υπουργός παρουσίασε επίσης τις αλλαγές στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», σημειώνοντας ότι αυξάνεται από τις 50 στις 100 μεγαβατώρες το όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ώστε μια κατοικία να χαρακτηρίζεται κλειστή

Παράλληλα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τα κλειστά σπίτια παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου, ενώ το απαιτούμενο ποσοστό συνιδιοκτησίας μειώνεται από 50% σε 20%.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 64.000 βεβαιώσεις για το πρόγραμμα, εκ των οποίων 4.500 αφορούν κλειστές κατοικίες. Η επιδότηση φτάνει πλέον έως τις 36.000 ευρώ, έναντι ανώτατου ποσού 8.100 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα, με προτεραιότητα να δίνεται στα κλειστά ακίνητα.

Αναφερόμενη στο νέο νομοσχέδιο για το στεγαστικό, που αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, η κ. Μιχαηλίδου προανήγγειλε την αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα για τη δημιουργία περίπου 2.000 κατοικιών κοινωνικής στέγασης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη οκτώ νέων περιοχών στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, την αύξηση της προκαταβολής στο 50%, την κατάργηση της προϋπόθεσης εξεύρεσης εργασίας και τη χορήγηση ενίσχυσης 10.000 ευρώ, ενώ η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Αυγούστου.