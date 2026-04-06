Δ. Μιχαηλίδου: Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Έως 36.000 ευρώ και κάλυψη έως 90%

O υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου,παρουσίασε το νέο, διευρυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Το νέο σχήμα θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα και θα παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% των 36.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού.

Όπως διευκρίνισε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, για ορισμένες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και νοικοκυριά με αναπηρία, η επιδότηση θα είναι αυξημένη.

Η ίδια εξήγησε ότι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού θα απαιτείται να διατεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως κουζίνα, μπάνιο και άλλες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και σε παλαιότερα σπίτια στα οποία ήδη κατοικούν οικογένειες, εφόσον κρίνονται μη βιώσιμα σε όρους κατοίκησης.

Τι ισχύει για εκκρεμείς πληρωμές του παλιού προγράμματος

Με αφορμή παράπονα πολιτών για καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις του παλαιότερου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η υπουργός ανέφερε ότι οι εκταμιεύσεις περνούν από αυστηρό έλεγχο των παραστατικών, ώστε να αποτραπούν καταχρήσεις ή μη επιλέξιμες περιπτώσεις.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί εκατοντάδες αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον πιο εντατικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτό απέφυγε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε ατομική περίπτωση, ζητώντας να εξετάζονται ξεχωριστά οι αιτήσεις.

Κοινωνική αντιπαροχή: Πρώτες περιοχές Παιανία, Λάρισα, Πύργος και Καλαμάτα

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην κοινωνική αντιπαροχή, σημειώνοντας ότι προχωρούν οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε να ξεκινήσουν οι πρώτοι διαγωνισμοί μέσα στο 2026.

Όπως εξήγησε, το Δημόσιο θα αξιοποιήσει ανεκμετάλλευτα οικόπεδα και ακίνητα σε περιοχές όπως η Παιανία, η Λάρισα, ο Πύργος και η Καλαμάτα, παραχωρώντας τα σε ιδιώτες με όρους που θα διασφαλίζουν ότι μέρος των κατοικιών που θα ανεγερθούν θα επιστρέφει στο Δημόσιο για κοινωνική εκμίσθωση.

Στόχος είναι τα νέα αυτά διαμερίσματα να διατεθούν με κοινωνικό μίσθωμα σε ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα θα αυξάνεται το συνολικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά.

2.300 κατοικίες σε πρώην στρατόπεδα

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όπου, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα κατασκευαστούν 2.300 κοινωνικές κατοικίες.

Όπως είπε, η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σχέδιο φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους και θεωρείται κομβικής σημασίας για την ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς στέγης εντός αστικού ιστού.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άνοιγμα πλατφόρμας μετά το Πάσχα

Στο πεδίο της οικογενειακής πολιτικής, η υπουργός ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» ανοίγει μετά το Πάσχα.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας. Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ από τρία παιδιά και άνω δεν θα υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Η υπουργός σημείωσε ότι στο σύστημα θα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις, ώστε να αναγνωρίζεται και θεσμικά μια κοινωνική πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην ελληνική οικογένεια.