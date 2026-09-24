Δ. Μιχαηλίδου: Νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της επισιτιστικής και υλικής βοήθειας σε δικαιούχους

Στις νέες ρυθμίσεις του συστήματος έμμεσης διανομής τροφίμων και της βασικής υλικής βοήθειας σε άπορους αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στη Βουλή.

Οι ρυθμίσεις έχουν περιληφθεί σε τροπολογία, η οποία ψηφίζεται σήμερα και όπως σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου είναι ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η επισιτιστική βοήθεια φτάνει πραγματικά και έγκαιρα στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, χωρίς περιττά διοικητικά εμπόδια. Όπως ειδικότερα είπε:

προστατεύεται πλήρως η αξία των κουπονιών-vouchers που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι για τρόφιμα και βασικά είδη. Προβλέπεται ότι τα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν συμψηφίζονται με οφειλές και δεν θεωρούνται εισόδημα, ώστε να μην επηρεάζονται άλλα κοινωνικά ή προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται.

διασφαλίζεται η ομαλή πληρωμή των παρόχων, για τα προϊόντα που έχουν ήδη διαθέσει. Όταν οι οφειλές τους προς το δημόσιο είναι ρυθμισμένες θα πληρώνονται κανονικά χωρίς παρακρατήσεις. Όταν υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές, όμως, δεν θα γίνεται πληρωμή. Σε κάθε περίπτωση κανένας ωφελούμενος δεν μπορεί να στερηθεί την εξυπηρέτησή του.

ενισχύεται η τεχνική υποστήριξη του ΟΠΕΚΑ, ώστε το νέο σύστημα να λειτουργεί με διαρκή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Ένα σύστημα επισιτιστικής βοήθειας πιο ασφαλές, πιο απλό, πιο αποτελεσματικό, πιο προσβάσιμο, με επίκεντρο τον άνθρωπο», είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.