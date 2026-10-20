Δ. Μιχαηλίδου: Μέσα στον Νοέμβριο η β’ δόση για την «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», το πρόγραμμα γίνεται μόνιμο

Μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθεί η δεύτερη δόση στους πολίτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» και έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι συμμετέχοντες ήδη έχουν λάβει προκαταβολή 50%, ενώ η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών και την κατάθεση των δικαιολογητικών έχει παραταθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

«Μέσα στον Νοέμβριο προχωράμε στην πληρωμή της δεύτερης δόσης. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η προσβασιμότητα δεν σταματά με αυτό το πρόγραμμα. Τη μετατρέπουμε σε μόνιμη πολιτική του κράτους, ώστε ένας πολίτης με αναπηρία να μπορεί να ζητά στήριξη για να κάνει προσβάσιμο το σπίτι του ή τον χώρο εργασίας του όταν τη χρειάζεται», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου και πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί και η αναδρομική κάλυψη επιλέξιμων δαπανών για πολίτες, οι παρεμβάσεις των οποίων δεν καλύφθηκαν από την υφιστάμενη δράση.

Για την προσχολική φροντίδα, η υπουργός σημείωσε ότι αυξήθηκε κατά 10% η αξία των vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά και εισόδημα έως 37.000 ευρώ μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν voucher. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι δομές μπορούν να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους έως 15%, ενώ η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό πλέον γίνεται στα 2 έτη αντί για 2,5, απελευθερώνοντας περισσότερες θέσεις για βρέφη.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», οι οικογένειες μπορούν να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιών έως 2,5 ετών, ενώ μεγάλο μέρος των επιμελητριών προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον. Για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ορισμένες πληρωμές, η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι συνδέονται με τη διαδικασία του εργοσήμου και την έλλειψη πλήρους διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Το υπουργείο εξετάζει αλλαγές στο μοντέλο τόσο για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» όσο και για τον Προσωπικό Βοηθό, με στόχο να απλοποιηθεί η διαδικασία χωρίς να επιβαρύνονται οι οικογένειες και τα Άτομα με Αναπηρία.

Όσον αφορά την παιδική προστασία, η υπουργός τόνισε ότι από περίπου 2.200 παιδιά που ζούσαν σε 84 δομές το 2019, ο αριθμός, πλέον, έχει μειωθεί σε 950.

«Το 2019 δεν γνωρίζαμε καν πόσα παιδιά ζούσαν στις δομές. Τα καταγράψαμε ένα προς ένα, επιταχύναμε τις διαδικασίες και ενισχύσαμε την αναδοχή. Σήμερα έχουμε σπάσει το όριο των 1.000 παιδιών. Είναι μεγάλη πρόοδος, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας», επεσήμανε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επείγουσα αναδοχή παιδιών από νοσοκομεία. Τα τελευταία τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν περίπου 250 επείγουσες αναδοχές, ενώ αυτήν τη στιγμή περίπου 70 παιδιά βρίσκονται σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με την υπουργό, τρία στα πέντε παιδιά που απομακρύνονται επιστρέφουν τελικά στη βιολογική ή ευρύτερη οικογένειά τους, μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας.

Τέλος, για το «Ανακαινίζω», η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι αυτήν την εβδομάδα προχωρά ο Οδηγός Εφαρμογής, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις επιλέξιμες δαπάνες. Η ενίσχυση θα φτάνει έως περίπου 37.000 ευρώ για την ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα θα αφορά τόσο κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά όσο και κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, με εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.