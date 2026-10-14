Δ. Μιχαηλίδου και Charlotte Foucteau συμφώνησαν στην έναρξη της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες Ευκαιριών»

Την έναρξη της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες Ευκαιριών», που συνδέει τα κίνητρα μετεγκατάστασης με την εξ αποστάσεως εργασία, συμφώνησαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece & Regional Leader CEE & Baltics.

Με αφετηρία το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου στον Έβρο, η νέα συνεργασία προσθέτει στο οικονομικό κίνητρο για μόνιμη εγκατάσταση το σκέλος της απασχόλησης. Εργαζόμενοι της TP Greece που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην περιοχή θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ η εταιρεία θα εξετάσει πρόσθετη οικονομική και πρακτική στήριξη για τη μετεγκατάστασή τους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας έως 10 νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια πρόσληψης της εταιρείας.

«Η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Με το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο και πλέον επεκτείνεται σε δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες, προσφέρουμε οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ σε νοικοκυριά που επιλέγουν να μεταφέρουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους. Για να έχει, όμως, μια τέτοια απόφαση διάρκεια, χρειάζονται και σταθερές επαγγελματικές δυνατότητες.

Αυτό ενισχύουμε με τη συνεργασία μας με την TP Greece. Αξιοποιούμε την εξ αποστάσεως εργασία, ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να ζουν στον τόπο που επιλέγουν, χωρίς να περιορίζουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Θέλουμε τον ιδιωτικό τομέα ενεργό, με πρωτοβουλίες που δίνουν λύσεις στις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Ξεκινάμε από τον Έβρο και στόχος μας είναι αυτή η συνεργασία να ανοίξει τον δρόμο για αντίστοιχες πρωτοβουλίες και σε άλλες περιοχές της χώρας», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά της, η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece & Regional Leader CEE & Baltics, δήλωσε: «Στην TP Greece πιστεύουμε ότι οι επαγγελματικές ευκαιρίες δεν πρέπει να περιορίζονται από τον τόπο κατοικίας. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και την καινοτομία, η εξ αποστάσεως εργασία δίνει σήμερα τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να ζουν στον τόπο που επιθυμούν, χωρίς να στερούνται επαγγελματικές προοπτικές.

Η διεύρυνση αυτής της δυνατότητας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την εταιρεία μας. Αξιοποιούμε το ταλέντο σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τη χώρα. Η πρωτοβουλία “Περιφέρειες Ευκαιριών” δίνει πρακτικό περιεχόμενο σε αυτή τη στρατηγική, συνδέοντας τις δυνατότητες απασχόλησης της TP Greece με την προσπάθεια του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας.

Με αφετηρία τον Έβρο, θέλουμε να συμβάλουμε έμπρακτα ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον στον τόπο που επιλέγουν και, μέσα από την εργασία τους, να στηρίξουν τη δυναμική των τοπικών κοινωνιών».

Το ενδιαφέρον των εργαζομένων της TP Greece είναι ήδη σημαντικό. Σε εσωτερική έρευνα της εταιρείας, 259 εργαζόμενοι δήλωσαν ενδιαφέρον για μετακίνηση σε Έβρο, Φλώρινα, Σέρρες ή Καστοριά, 41 ειδικά για τον Έβρο, ενώ 16 ανέφεραν ότι θα εξέταζαν την εγκατάστασή τους εκεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Στο επόμενο στάδιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου και η Charlotte Foucteau προγραμματίζουν κοινή επίσκεψη στον Έβρο. Η πιλοτική εφαρμογή θα αξιολογηθεί, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές της χώρας.