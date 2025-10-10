Δ. Μιχαηλίδου: Η συμπερίληψη είναι επένδυση στη βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη

Για την ανάγκη να οικοδομηθεί ένα συμπεριληπτικό μοντέλο ανάπτυξης μίλησε η Δόμνα Μιχαηλίδου υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από το βήμα 7ου Diversity in Business Conference: «Inclusion is in our DNA».

Η υπουργός επικαλέστηκε έρευνες που αποδεικνύουν πως εταιρείες με ποικιλία φύλου και ηλικίας ξεπερνούν το μέσο όρο κερδοφορίας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην έρευνα Mc Kinsey (2023) σύμφωνα με την οποία το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 35% όταν η ποικιλομορφία του ανθρώπινου δυναμικού είναι όχι μόνο φύλου ή ηλικίας, αλλά και πολιτισμική. «Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία: οι διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν διαφορετικές λύσεις — κι εκεί ακριβώς γεννιέται η καινοτομία» σχολίασε η υπουργός.

Στη συνέχεια η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σε ακόμα μία έρευνα, αυτή της Delloitte, η οποία έγινε μερικούς μήνες πριν και διαπιστώνει πως η συμπερίληψη είναι πιο ελκυστική για τις νέες γενιές των εργαζομένων. Σύμφωνα με την έρευνα το 75% των νέων (Millennials, Gen Z) αναζητούν εργοδότες με κουλτούρα αποδοχής, ισότητας και κοινωνικής ευθύνης.

«Η συμπερίληψη δεν συμβάλλει μόνο στην αύξηση της παραγωγικότητας. Χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης. Καταναλωτές και επενδυτές ενδιαφέρονται για την διαφάνεια, την ενσυναίσθηση, τις αξίες και την υπευθυνότητα των εταιρειών» ανέφερε η υπουργός σχολιάζοντας στη συνέχεια πως η LEGO, όταν άρχισε να σχεδιάζει παιχνίδια χωρίς στερεότυπα φύλου ή αναπηρίας, ενίσχυσε τη φήμη της και αύξησε τις πωλήσεις της κατά 17% μέσα σε έναν χρόνο.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της η υπουργός τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να παρέμβει στους θεσμούς ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικοί, να δώσει κίνητρα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συμπεριληπτικές πρακτικές, να δώσει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, κυρίως όμως στους πιο ευάλωτους.

«Η συμπερίληψη δεν είναι κοινωνική επιλογή, δεν είναι ένα θέμα πολιτικής. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Είναι η ανάγκη που όλοι έχουμε να ανήκουμε κάπου. Σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, σε μια οικογένεια, σ’ έναν εργασιακό χώρο, σε μια παρέα» τόνισε η ίδια.