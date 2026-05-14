Δ. Μιχαηλίδου: Η ψηφιακή ενδυνάμωση αλλάζει την καθημερινότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας

Δύο ΚΑΠΗ του Πειραιά, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης ηλικιωμένων, επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μαζί με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία των μαθημάτων και να συνομιλήσει με τους ωφελούμενους.

Η υπουργός, η οποία είχε επισκεφθεί τα ΚΑΠΗ του Πειραιά στην έναρξη του προγράμματος, επέστρεψε για να δει την πρόοδο των μαθημάτων στην πράξη, συνομιλώντας με τους ηλικιωμένους ωφελούμενους και τους εκπαιδευτές για τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, τις δυσκολίες που ξεπερνούν και τον τρόπο με τον οποίο η εξοικείωση με την τεχνολογία αρχίζει να διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Η κ. Μιχαηλίδου παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του προγράμματος στους χώρους όπου υλοποιείται για να βλέπει από κοντά πώς προχωρούν τα μαθήματα, ποιες ανάγκες αναδεικνύονται και πώς η ψηφιακή εκπαίδευση ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital» για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε μία νέα μορφή ανισότητας: Την ψηφιακή. Στόχος του είναι οι ηλικιωμένοι και τα Άτομα με Αναπηρία να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία τις ψηφιακές υπηρεσίες στην καθημερινότητά τους.

Μετά την επίσκεψή της, η υπουργός δήλωσε: «Επιστρέψαμε σήμερα στα ΚΑΠΗ του Πειραιά, όχι για να μιλήσουμε θεωρητικά για την ψηφιακή ενδυνάμωση, αλλά για να δούμε πώς προχωρά στην πράξη. Είχαμε βρεθεί εδώ στην αρχή του προγράμματος και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους που ήδη κάνουν βήματα:

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με μεγαλύτερη ασφάλεια, να μπαίνουν στο gov.gr, να επικοινωνούν πιο εύκολα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, να εξυπηρετούνται χωρίς να εξαρτώνται πάντα από κάποιον τρίτο. Αυτός είναι ο πυρήνας του προγράμματος. Η ψηφιακή γνώση δεν είναι πολυτέλεια.

Είναι εργαλείο αυτονομίας, αξιοπρέπειας και συμμετοχής στη σύγχρονη ζωή. Θέλουμε οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας να αισθάνονται σιγουριά απέναντι στην τεχνολογία και να μπορούν να τη χρησιμοποιούν προς όφελός τους».

«Για εμάς έχει μεγάλη σημασία να παρακολουθούμε τα προγράμματα εκεί όπου υλοποιούνται. Να βλέπουμε τι λειτουργεί, να ακούμε τους ωφελούμενους και τους εκπαιδευτές, να βελτιώνουμε όπου χρειάζεται. Γιατί κοινωνική πολιτική είναι να φροντίζεις οι δράσεις να φτάνουν στους πολίτες και να αλλάζουν την καθημερινότητά τους», πρόσθεσε η κ. Μιχαηλίδου.