Δ. Μιχαηλίδου: Η προστασία των παιδιών σε συνθήκες πολέμου είναι νομική και ηθική υποχρέωση

Ηπροστασία των παιδιών σε εμπόλεμες συνθήκες αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας, τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο εκδήλωσης με τίτλο «Ο Πόλεμος κατά της Παιδικής Ηλικίας: Αναγκαστική Μεταφορά και Διαγραφή Ταυτότητας Ουκρανών Παιδιών από τη Ρωσική Ομοσπονδία», που πραγματοποιήθηκε στο Goethe-Institut Αθηνών.

Η κα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Ένωση Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις πρεσβείες Ουκρανίας και Καναδά, επισήμανε:

«Η αναγκαστική μεταφορά και η διαγραφή ταυτότητας παιδιών συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των θεμελιωδών αρχών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στο κράτος δικαίου και να ενεργεί συλλογικά, με συντονισμό και συνέπεια, για την προστασία των παιδιών που πλήττονται από τον πόλεμο.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών συμβάλλει σε ένα συντονισμένο διεθνές μήνυμα: τα δικαιώματα των παιδιών δεν διαπραγματεύονται και η ενότητα της οικογένειας και η ταυτότητά τους πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Σε εθνικό επίπεδο, συνεχίζουμε να ενισχύουμε το σύστημα παιδικής προστασίας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη.

Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τους διεθνείς εταίρους της για την προστασία και την ευημερία των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, υπερασπιζόμενη την αρχή ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί ποτέ να αντιμετωπίζεται ως παράπλευρη απώλεια».

Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στη συμβολή της Ελλάδας στις σχετικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις που στοχεύουν στην προστασία των παιδιών που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Συμμαχία για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών και έχει στηρίξει τις σχετικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών που έχουν μεταφερθεί παράνομα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της προσήλωση στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.