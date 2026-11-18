Την υψηλότερη θέση της μέχρι σήμερα στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων κατέκτησε η Ελλάδα το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), η χώρα μας κατατάσσεται στη 16η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 21η το 2025, κερδίζοντας πέντε θέσεις μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ σε σύγκριση με το 2020.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η Ελλάδα καταγράφει την καλύτερη επίδοσή της μέχρι σήμερα στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Κερδίσαμε πέντε θέσεις μέσα σε έναν χρόνο και πετύχαμε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020. Θέλουμε αυτή η πρόοδος να μεταφράζεται σε περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην εργασία, στην επαγγελματική εξέλιξη και στη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Να μπορούν να διεκδικούν τις φιλοδοξίες τους χωρίς να επωμίζονται δυσανάλογα τις ευθύνες φροντίδας και να έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία. Γνωρίζουμε ότι οι ανισότητες δεν έχουν εξαλειφθεί. Συνεχίζουμε με συγκεκριμένες πολιτικές που ενισχύουν την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και διευρύνουν τη συμμετοχή τους στην εργασία και στη δημόσια ζωή».

Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας διαμορφώθηκε στις 60 μονάδες, έναντι 57,3 το 2025, σημειώνοντας την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια βελτίωση στην ΕΕ (+2,7 μονάδες). Σε σύγκριση με το 2020, η χώρα κατέγραψε άνοδο 9,9 μονάδων, τη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ η απόστασή της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο περιορίστηκε από περίπου 8,8 σε 4,5 μονάδες.

Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα της Εξουσίας (+6,9 μονάδες), που αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά, η εκπροσώπησή τους στα ανώτατα διοικητικά όργανα μεγάλων αθλητικών οργανισμών αυξήθηκε από 15% σε 26%.

Η σημαντική πρόοδος της Ελλάδας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων. Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026–2030, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις για περισσότερες ευκαιρίες στην απασχόληση, δικαιότερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας και ισχυρότερη παρουσία των γυναικών στην πολιτική και οικονομική ζωή.