Δ. Μιχαηλίδου: Έως 500 ευρώ σε κάθε μητέρα μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Για το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης,μέσω του οποίου θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες 6.500 άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία, τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», την Κοινωνική Αντιπαροχή, αλλά και για ζητήματα της επικαιρότητας μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Action24, σε ό,τι αφορά την Ψηφιακή Ενδυνάμωση, η υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απαντά σε μια νέα μορφή ανισότητας, την ψηφιακή. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία άνω του 50%, και έχει ως στόχο την εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες τεχνολογίες, από τη χρήση υπηρεσιών του gov.gr και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 194 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, εκ των οποίων οι 120 λειτουργούν σε δημοτικές δομές για ηλικιωμένους και οι 74 σε δομές φορέων αναπηρίας σε όλη τη χώρα. Όσοι έχουν επιλεγεί, θα ενημερωθούν το προσεχές διάστημα, προκειμένου να προσέλθουν στον αντίστοιχο Κόμβο, όπου θα ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους.

Αναφερόμενη στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τόνισε ότι η δράση επεκτείνεται πλέον σε όλη τη χώρα. Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr αναμένεται να ανοίξει εκ νέου το προσεχές διάστημα, ώστε μέσα στον Απρίλιο να αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος στην πράξη. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, το ατομικό εισόδημα της μητέρας ορίζεται έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στο στεγαστικό και την Κοινωνική Αντιπαροχή, ένα εργαλείο που αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία, αυξάνει το στεγαστικό απόθεμα και δημιουργεί νέες κοινωνικές κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα. Η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένονται οι δύο πρώτες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής: η πρώτη για τη διαδικασία και τους όρους της αντιπαροχής και η δεύτερη για τα πρώτα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το υπουργείο. Όπως εξήγησε, μέσα από αυτή την πολιτική ενεργοποιούνται ακίνητα που έμεναν αναξιοποίητα για χρόνια και ενισχύεται ο θεσμός της κοινωνικής κατοικίας.

Αναφορικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, σημείωσε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένει η κοινωνία και ότι είναι κρίσιμο να προχωρήσει η διαδικασία. Ως προς την εικόνα της πρώτης ημέρας, απέδωσε τις δυσκολίες σε οργανωτικά ζητήματα που σχετίζονται με την υποδοχή και την καθοδήγηση των παρισταμένων, εκτιμώντας ότι με καλύτερο συντονισμό η εικόνα θα ομαλοποιηθεί κατά την εξέλιξη της δίκης.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την έκτη διαδοχική αύξηση, με τον κατώτατο να διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ, πολύ κοντά στον στόχο των 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας. Όπως τόνισε, η κυβερνητική πολιτική κινείται σταθερά στη γραμμή «μειώνουμε φόρους και αυξάνουμε μισθούς».