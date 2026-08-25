Δ. Μιχαηλίδου: Χρηματοδοτούμε με 1.450.000 ευρώ τη νέα πτέρυγα του Θεραπευτηρίου Ιτέας

Με 1.450.000 ευρώ χρηματοδοτεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τη νέα πτέρυγα του Γραμματικοπούλειου – Μπάλειου και Τρίγκειου Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων, στην Ιτέα.

Η χρηματοδότηση βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τρίτη 25 Αυγούστου η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό.

Κατά τη συνάντηση, η υπουργός επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο θα διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους για τη Β΄ φάση του έργου, ενώ συμφωνήθηκε να προχωρήσουν με ταχύτητα οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Σε δηλώσεις της η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε πως «έχω επισκεφθεί το Τρίγκειο και γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη δομή για τη Φωκίδα. Με 1.450.000 ευρώ από το Υπουργείο μας χρηματοδοτούμε τη Β΄ φάση της νέας πτέρυγας, τις εργασίες που απαιτούνται και τον βασικό ιατρικό εξοπλισμό».

«Η οριστική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και τώρα προχωρούμε άμεσα τις διαδικασίες για να γίνει το επόμενο βήμα. Στόχος μας είναι η νέα πτέρυγα να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο Κέντρο Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας και να προσφέρει στη Φωκίδα τις υπηρεσίες που χρειάζεται», συμπλήρωσε.

Από τη συνολική χρηματοδότηση, 1,2 εκατ. ευρώ αφορούν τις κατασκευαστικές εργασίες της Β΄ φάσης, στις οποίες περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικές, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, ενώ 250.000 ευρώ αφορούν τον βασικό ιατρικό και λειτουργικό εξοπλισμό.

Η οριστική μελέτη της Β΄ φάσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και προβλέπει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή της νέας πτέρυγας στη νέα της χρήση, ως Κέντρο Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας, Πέγκυ Αραβαντινού, και η διευθύντρια του Θεραπευτηρίου, Άννα Σκορδάλη.