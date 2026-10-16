Δ. Μιχαηλίδου από Κιλκίς: Το 2019 βρήκαμε ένα έργο ημιτελές επί 20 χρόνια – Το ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε σύγχρονη δομή 50 κλινών

Το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς, μια σύγχρονη δομή 50 κλινών, εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, παρουσία της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Το 2019, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ως Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας, ανέλαβε να ολοκληρώσει ένα έργο που παρέμενε ημιτελές για περίπου 20 χρόνια. Επτά χρόνια μετά, επέστρεψε στο Κιλκίς ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για να εγκαινιάσει τη δομή που είχε δεσμευτεί τότε να παραδώσει.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, προχώρησε στην αποπεράτωση του έργου, εξασφάλισε τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη συμβολή των φορέων που συμμετείχαν στην προσπάθεια και ολοκλήρωσε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία του Θεραπευτηρίου, δίνοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα δύο δεκαετιών.

«Το 2019, όταν είχα την ευθύνη της Πρόνοιας, ήρθαμε εδώ και βρήκαμε ένα έργο που παρέμενε ημιτελές σχεδόν 20 χρόνια. Από τότε προχωρήσαμε την αποπεράτωση, εξασφαλίσαμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και συντονίσαμε όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και τη λειτουργία του Θεραπευτηρίου. Σήμερα επιστρέφουμε σε μια σύγχρονη δομή 50 κλινών, που ήδη φιλοξενεί 38 συμπολίτες μας. Για εμάς, αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση: ένα έργο που για δύο δεκαετίες έμενε ανολοκλήρωτο, σήμερα λειτουργεί και προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους πολίτες που το χρειάζονται», δήλωσε η Υπουργός.

Το νέο Θεραπευτήριο αναπτύσσεται σε επιφάνεια 4.000 τ.μ. και διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένα δωμάτια, χώρους φυσιοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, καθώς και χώρους εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση. Η δομή παρέχει κλειστή φροντίδα σε ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, καλύπτοντας ανάγκες στέγασης, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νοσηλείας και αποκατάστασης.

Στην πορεία προς την ολοκλήρωση του έργου σημαντική ήταν και η συμβολή του Β΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Κιλκίς, Γεώργιου Γεωργαντά, ο οποίος παρακολούθησε στενά την εξέλιξή του και συνέβαλε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προέκυψαν μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ο κ. Γεωργαντάς δήλωσε: «Σήμερα ήταν μια ημέρα συγκίνησης και χαράς για το Κιλκίς. Έπειτα από χρόνια προσπαθειών και δυσκολιών, εγκαινιάσαμε μια σύγχρονη δομή φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, που θα προσφέρει αξιοπρεπή διαβίωση και φροντίδα στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία από την πρώτη στιγμή παρακολουθούσε προσωπικά την πορεία του έργου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ολοκλήρωσή του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, για τη γενναιόδωρη προσφορά του εξοπλισμού. Πρόκειται για μια σπουδαία πράξη κοινωνικής προσφοράς προς την ακριτική μας περιοχή, που αποδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής ναυτιλίας με την πατρίδα».

Η έναρξη λειτουργίας της δομής εξασφαλίστηκε χάρη στην καθοριστική δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ύψους 700.000 ευρώ, για τον πλήρη εξοπλισμό τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ανέφερε: «Πίσω από το συλλογικό κοινωνικό έργο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος… σε όλες τις ηλικίες. Είτε έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους, μικρά παιδιά, είτε με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για τους οποίους έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία.»

Η Υπουργός ευχαρίστησε θερμά τη Μελίνα Τραυλού για τη δωρεά και τη συνεργασία και της απένειμε τιμητική πλακέτα για τη συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην έναρξη λειτουργίας της δομής.

Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία διέθεσε 430.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου. Η Υπουργός ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη συνεισφορά της, καθώς και την Ιερά Μητρόπολη για τη φιλοξενία των περιθαλπομένων κατά το προηγούμενο διάστημα, έως την ολοκλήρωση της νέας τους στέγης. Ευχαρίστησε επίσης τη διοίκηση και τους εργαζομένους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν καθημερινά την ευθύνη της φροντίδας των φιλοξενούμενων.

Κατά την παρουσία της στο Κιλκίς, η Υπουργός αναφέρθηκε και στην ένταξη των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας στο διευρυμένο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή. Τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης, ενώ το υπόλοιπο ποσό μετά τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης διαμονής.

Την Υπουργό συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης.

Στην τελετή των εγκαινίων χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, και ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Μασλαρινός.

Στο τέλος της τελετής, η Δόμνα Μιχαηλίδου ξεναγήθηκε στους χώρους της δομής και συνομίλησε με περιθαλπομένους και εργαζομένους.