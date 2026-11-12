Δ. Μιχαηλίδου: Αναδρομικό voucher €1.000 ευρώ σε 190.000 δικαιούχους πριν τα Χριστούγεννα – «Κουπόνι» €60 μηνιαίως

Στην ανακοίνωση ενός προγράμματος μέσω του οποίου 190.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πάρουν αναδρομικό voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα προχώρησε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πρόσθεσε, επίσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι οι 190.000 δικαιούχοι θα παίρνουν και voucher 60 ευρώ μηνιαίως, που θα αυξάνεται με μοριοδότηση.

Όπως εξήγησε η κυρία Μιχαηλίδου, «αυτό το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία αλλά και λαϊκές αγορές»

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, τονίζοντας πως «υπάρχει τεράστια πίεση για τα 3/10 των πολιτών που δεν έχουν δικό τους σπίτι. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ 47 μέτρα μέσω προγραμμάτων , όπως είναι το Σπίτι μου 1 και 2 αλλά και το Ανακαινίζω, με το οποίο μάλιστα θα μπουν 14.000 νέα σπίτια στην αγορά».

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «θα δημιουργηθούν συγκροτήματα κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ανενεργά στρατόπεδα, μέσα στα οποία θα υπάρχουν μίνι μάρκετ, νηπιαγωγεία κ.ά. Εκεί το ενοίκιο θα είναι στο 50-60% του αγοραίου ενοικίου»

Σχετικά με την κοινωνική αντιπαροχή, η Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε «θα δημοπρατηθούν ακίνητα του δημοσίου με σκοπό να φτιαχτούν πολυκατοικίες από ιδιώτες και το 30% να δοθεί στην αγορά».