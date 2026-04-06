Δ. Μελάς – Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες, είμαι αθώος»

«Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες και έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιονδήποτε παράνομων παρεμβάσεων», δήλωσε ο Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ , Δημήτρης Μελάς, για όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή του στις συνομιλίες «φωτιά» που έχουν έρθει στη δημοσιότητα σχετικά με επιδοτήσεις και πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Ο ίδιος δηλώνει στο MEGA πως όλες οι ενέργειες που έκανε ήταν νόμιμες:

«Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες και έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιονδήποτε παράνομων παρεμβάσεων. Δεν εγκρίθηκε καμία χρηματοδότηση που να ήταν παράνομη ή να προκαλεί ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο».

Σχετικά με την έκφραση «χεράτα» που ακούγεται στις συνομιλίες του με τους εμπλεκόμενους, λέει:

«Ως προς την έκφραση ‘χεράτα’, πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση. Από ένα σημείο των αιτήσεων θεραπείας και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο. Όσον αφορά τη διακοπή της πρόσβασης, αφορούσε στον προγραμματισμό εργασιών του οργανισμού και όχι σε εθνικές, κανονιστικές καταλυτικές ημερομηνίες».

Δηλώνοντας αθώος και σημειώνοντας ότι θα υπερασπιστεί την τιμή του, συμπληρώνει: