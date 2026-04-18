Δ. Μαρκόπουλος : Θα υπερψηφίσω την άρση ασυλίας βουλευτών – Ο Λαζαρίδης στοχοποιήθηκε γιατί ήταν εισηγητής στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην εκπομπή «10΄ με τόνο» του ΕΡΤnews, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος και αναφέρθηκε στις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης σχολίασε και το ζήτημα που έχει διαμορφωθεί με τον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (18/4) από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των συναδέλφων του, καθώς είναι κάτι που έχουν ζητήσει και οι ίδιοι και όπως είπε «δείχνει και την ποιότητα των συναδέλφων».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο εκτός από το αίτημα των βουλευτών και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε «παρέμβαση ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα σχετικά με τη Δικαιοσύνη».

«Νομίζω ότι από τη στιγμή που οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει την άρση των ασυλιών τους για να πάνε στη Δικαιοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ολοκληρωθεί η πορεία των υποθέσεων τους, να βρουν το δίκιο τους. Πιστεύω στο δίκιο των συναδέλφων και εγώ θεωρώ ότι η υπερψήφιση της άρσης ασυλίας όλων αυτών των συναδέλφων είναι μια θετική ψήφος για την προώθηση των υποθέσεων τους. Επομένως, αν θέλετε την άποψή μου εγώ, θα τις υπερψηφίσω γιατί είναι και αίτημα των συναδέλφων», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα έφερε κι ένα προσωπικό παράδειγμα σε μία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανο Κασσελάκη.

«Πριν από λίγο διάστημα εγώ προσωπικά είχα ζητήσει την άρση της ασυλίας μου για έτσι όπως εγώ την θεωρώ πολύ αδύναμη αγωγή στο όριο του φαιδρού από τον κύριο Κασσελάκη. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ήρθαν και μου λένε δεν ψηφίζουμε γιατί εξέφρασες τη γνώμη σου. Εγώ τους ζήτησα προσωπικά να μου δώσουν την ευκαιρία γιατί πιστεύω στην αθωότητά μου να πάω στα δικαστήρια με τον κύριο Κασσελάκη και να τον κερδίσω. Υπερψηφίστηκε, αλλά κάποιοι λίγοι συνάδελφοι θεώρησαν ότι ήταν εντός των καθηκόντων μου και δεν ψήφισαν», σημείωσε.

«Εάν κάποιος από τους συναδέλφους είχε πει εγώ δεν θέλω την άρση της ασυλίας μου, ενδεχομένως η συζήτηση θα ήταν κάπως διαφορετική. Από τη στιγμή όμως που όλοι και επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μου και σωστά και δείχνει και την ποιότητα, δεύτερη φορά το λέω των συναδέλφων. Από τη στιγμή που ζητάνε την άρση ασυλίας νομίζω και επειδή προδιαγράφεται και ένας διάδρομος, ώστε να πάνε οι υποθέσεις στη Δικαιοσύνη γρήγορα, να μην πάρει μια τεράστια χρονική διάρκεια όλο αυτό το πράγμα και πάνε οι συνάδελφοι με εκκρεμότητα στη Δικαιοσύνη, ως υποψήφιοι», προσέθεσε.

«Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η υπερψήφιση της άρσης των ασυλιών τους είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί θα τους δοθεί η ευκαιρία ακριβώς να πάνε στη διαδικασία. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θα δικαιωθούν και θα μπορέσουν να πάνε στους συμπολίτες τους και θα πουν εμείς πλέον είμαστε εντάξει με δικαστικές αποφάσεις. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να προδιαγράψει έναν διάδρομο γρήγορης επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα της χώρας να είναι σε ομηρεία. Δεν μπορεί συνάδελφοι, επειδή έστειλαν ένα mail ή για 190 ευρώ να διασύρονται. Επομένως θα φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος, το είπε ο Πρωθυπουργός για να πάνε γρήγορα στην Δικαιοσύνη να δουν τις υποθέσεις τους και να αποδοθούν, όπως εγώ το πιστεύω ειλικρινά και ποντάρω σε αυτό, να αποδοθούν όπως πρέπει στην κοινωνία με ψηλά το κεφάλι, να πάνε να κάνουν τις εκλογές τους», σημείωσε ακόμα.

«Δεν έχω ξαναδεί δικογραφία η οποία γίνεται χαρτοπόλεμος»

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν από τους πρώτους βουλευτές το καλοκαίρι που είχε πει ότι πρέπει να την αφήσουν να κάνει τη δουλειά τους και έκανε δύο παρατηρήσεις ότι δεν έχει ξαναδεί δικογραφία, η οποία να γίνεται χαρτοπόλεμος και δεύτερον δεν έχει δει δικογραφία να έρχεται σε δόσεις σαν σήριαλ.

«Προφανώς για να το λέω αυτό, δεν είμαι κάποιος που δεν σέβομαι την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός επίσης ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Είπε ξεκάθαρα για σεβασμό αυτού του νέου θεσμού. Αν θέλετε πάντα όταν κάτι είναι νέο, είναι και υπό μια δοκιμή, υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής ενός νέου θεσμού. Άρα τη σεβόμαστε και επιμένω ότι εγώ ήμουν αυτός που είπε να αφήσουμε την Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της», είπε αρχικά.

Θύμισε μάλιστα ότι τον Οκτώβρη η Ευρωπαία εισαγγελέας, η κυρία Κοβέσι «είχε γίνει δεκτή από σειρά υπουργών, άνοιξαν οι πόρτες των υπουργείων και επιταχύνθηκε όσο μπορέσαμε και η δουλειά της με σεβασμό».

Ωστόσο επικαλούμενος την ιδιότητα του βουλευτή ο κ. Μαρκόπουλος στάθηκε σε δύο ζητήματα.

Το πρώτο, είναι σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο ότι από το φθινόπωρο και έπειτα και πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή και όπως φαίνεται και από διαλόγους και αποσπάσματα στη Βουλή, «πολιτικοί αρχηγοί προσδιόριζαν μέχρι και τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα είναι μπλεγμένα είχαν γίνει χαρτοπόλεμος».

