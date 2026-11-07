Δ. Μαρκόπουλος: Η οικονομική αποδυνάμωση των εγκληματικών δικτύων κρίσιμη για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Την ανάγκη να περιοριστεί η οικονομική ισχύς των εγκληματικών οργανώσεων, παράλληλα με την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά την τοποθέτησή του σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο υφυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο συνέδριο με τίτλο «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος», το οποίο φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Επιτετραμμένου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Josh Hack.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε συνεργασία με την αμερικανική πρεσβεία και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Η οικονομική διάσταση του οργανωμένου εγκλήματος

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μαρκόπουλος στάθηκε στις πολλαπλές μορφές που εμφανίζει το οργανωμένο έγκλημα, επισημαίνοντας ότι δραστηριότητες όπως η εμπορία ανθρώπων, η διακίνηση ναρκωτικών, οι απάτες και η διαφθορά συνδέονται με την επιδίωξη οικονομικού κέρδους.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα των εγκληματικών οργανώσεων να διαχειρίζονται, να αποκρύπτουν και να διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνέχιση της δράσης τους.

«Πίσω από τα εγκληματικά δίκτυα υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Και όσο αυτά τα χρήματα μπορούν να κυκλοφορούν, να αποκρύπτονται και τελικά να επιστρέφουν στη νόμιμη οικονομία, τα δίκτυα αυτά έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό και στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, ως βασικά εργαλεία για την αποδυνάμωση των εγκληματικών δικτύων.

Ψηφιοποίηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών

Ο υφυπουργός παρουσίασε επίσης τις παρεμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η αξιοποίηση δεδομένων για τη διενέργεια πιο στοχευμένων ελέγχων.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, τα συγκεκριμένα μέτρα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και διευκολύνουν τον εντοπισμό συναλλαγών που παρουσιάζουν ύποπτα χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, ενισχύουν τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο κοινών κανόνων.

Έμφαση στη διεθνή συνεργασία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών διαφορετικών χωρών, καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις αναπτύσσουν δραστηριότητα που συχνά υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα.

Υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους προϋποθέτει ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας κάθε χώρας, καθώς και καλύτερο επιχειρησιακό συντονισμό.

«Είναι αυτονόητο ότι και οι αρχές πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχη ταχύτητα. Να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να αξιοποιούν την εμπειρία η μία της άλλης και να συντονίζουν τις ενέργειές τους», επισήμανε.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν περιορίζεται στην αστυνομική και δικαστική αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Όπως ανέφερε, συνδέεται άμεσα με την προστασία της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά και με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής κοινών κανόνων και της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων κρατικών αρχών.