Δ. Μαρκόπουλος: Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα

Για την πορεία των τιμών στα καύσιμα, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για τις προτάσεις ενόψει ΔΕΘ, μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι οι τιμές των καυσίμων επηρεάζονται από τη χρηματιστηριακή λειτουργία της αγοράς.

“Όταν μιλάμε για πετρέλαιο, για καύσιμο, για εργαλεία κίνησης, έχουν μια χρηματιστηριακή λογική τις τελευταίες ώρες. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μπει σε μια νέα φάση σε ό,τι αφορά την κρίση στα στενά του Ορμούζ και αυτό επιδρά στην τελική τιμή με την οποία προμηθεύεται ενέργεια και καύσιμο ο Έλληνας πολίτης”, ανέφερε.

Όπως είπε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εξεταστούν όλα τα δεδομένα και οι προτάσεις για τα καύσιμα. “Θα έχουμε συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών για να δούμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τις προτάσεις. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι πηγαίνουμε προς μία ΔΕΘ. Θα ενσωματώσουμε στον κοινωνικό διάλογο προτάσεις και εισηγήσεις”, σημείωσε.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην άμεση αντίδραση της κυβέρνησης στις ανατιμήσεις, επισημαίνοντας ότι “είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αντιδρά με τόση αμεσότητα σε μια σύνθετη κατάσταση”, ενώ υπογράμμισε πως οι αγορές δεν λειτουργούν αυτοματοποιημένα.

“Δεν πατιέται ένα κουμπί και αμέσως εκτονώνεται η τιμή. Αυτά είναι πράγματα που χρειάζονται χρόνο. Παρακολουθούμε την αγορά. Είναι διεθνής η συγκυρία και κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας, πρωτοστατώντας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, είπε.

Το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τα καύσιμα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία.

“Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Το φορολογικό κομμάτι θα εξειδικευτεί, όπως και το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος”, είπε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι το μέτρο αφορά “τα 0,10 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη και κατόπιν πέντε λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης έως τα τέλη Αυγούστου”, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκρατηθούν οι επιπτώσεις για τα νοικοκυριά, θυμίζοντας ότι σε προηγούμενες διεθνείς κρίσεις οι τιμές των καυσίμων είχαν ξεπεράσει τα δύο ευρώ το λίτρο.

“Γίνεται μια προσπάθεια, κατά τη γνώμη μου τίμια και εντατική. Παρακολουθούμε την αγορά και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να στηρίξουμε τον πολίτη”, ανέφερε.

Η ρύθμιση των 72 δόσεωνΟ υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τις 20 Ιουλίου, πιθανώς και νωρίτερα.

“Προβλέπει 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. Υπάρχει η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ ώστε ο καθένας να βρει τον τρόπο που θα ρυθμίσει την οφειλή του”, ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται για το συνολικό ύψος της οφειλής, τις δυνατότητες αποπληρωμής και να επιλέγει τον αριθμό των δόσεων.

“Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Είναι ένας πρόσφατος νόμος που βρίσκει άμεση εφαρμογή. Αναγνωρίζει το κράτος το πρόβλημα και έρχεται να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία”, είπε.

Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων, όπως η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα 1.600 ευρώ, αλλά και η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

“Μπορεί ανά δάνειο κάποιος να ελαφρυνθεί 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ στο κεφάλαιο και παραπάνω, ανάλογα με την οφειλή του. Περίπου 100.000 άνθρωποι θα βοηθηθούν από αυτό”, ανέφερε.

Απαντώντας στο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις, ακόμη και 120, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι οι υπερβολικά πολλές δόσεις δεν οδηγούν πάντα σε αποτελεσματικές ρυθμίσεις.

“Έχει παρατηρηθεί με ερευνητικά εργαλεία ότι οι πολλές δόσεις κάνουν συχνά μια μεγάλη κοιλιά, με αποτέλεσμα να τις χάνουν οι πολίτες γιατί κουράζονται και μετά να ζητούνται νέα μέτρα. Εδώ δίνουμε ένα πιο παραγωγικό εργαλείο με τις 72 δόσεις”, ανέφερε.

Αντιπαράθεση για τη 13η σύνταξη και τη ΔΕΘ

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις προτάσεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη για την πρόταση περί 13ης σύνταξης.

“Όσοι τάζουν λαγούς με πετραχήλια θα πρέπει να μην ξεχνάνε την ταλαιπωρία που πέρασε η χώρα λόγω των δημοσιονομικών παρεκκλίσεων”, είπε.

Υποστήριξε ότι η πλήρης 13η σύνταξη έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που παρουσιάζει η αντιπολίτευση. “Το κόστος της 13ης πλήρους σύνταξης, βάσει του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι 350 εκατομμύρια”, ανέφερε.

Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι παρουσιάζει προτάσεις χωρίς πλήρη κοστολόγηση, σημειώνοντας ότι “τα μεγέθη που δόθηκαν καλό είναι να αναθεωρηθούν, γιατί οδηγούν σε δημοσιονομική εκτροπή”.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι “η κυβέρνηση αύξησε τις συντάξεις κατά 16% από το 2023”, ενώ πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.

“Είμαστε η παράταξη που έδωσε έξι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και κοιτάμε να τον βελτιώσουμε περαιτέρω. Επιδιώκουμε να ελαφρύνουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες”, είπε.

“Δεν υπάρχει καλή και κακή βία” για την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη

Κλείνοντας, ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη, καταδικάζοντας τα περιστατικά βίας.

“Καταδικάζουμε απόλυτα τέτοια φαινόμενα. Δεν υπάρχει μόνο ακροδεξιά, ναζιστική και φασιστική βία. Υπάρχει και ακροαριστερή βία. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Η βία είναι μία”, ανέφερε.

Όπως τόνισε, “δεν σεβάστηκαν ότι σε αυτό το σπίτι μένουν τα παιδιά της κυρίας Βολουδάκη, παιδιά που έχουν χάσει πρόσφατα τον πατέρα τους”.

“Αυτή η οργανωμένη αλητεία θα ξεριζωθεί. Να γνωρίζουν πολύ καλά όσοι επενδύουν σε αυτά τα φαινόμενα ότι η ανοχή τελείωσε”, κατέληξε.