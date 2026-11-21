Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου «Φως στο φως στο σκοτάδι» του Αγάπιου Σαχίνη, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

Ο Δ. Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Αγάπιος Σαχίνης συνεχίζει να συνομιλεί με την ιστορία. Μετά το σφαγείο και τα βασανιστήρια στην Μπουμπουλίνας, το σπουδαίο αυτό έργο που μας παρουσίασε πριν λίγο καιρό, τώρα συνεχίζει με το «Φως στο φως στο σκοτάδι», με τα 400 παλικάρια του Γεντί Κουλέ, τους ήρωες αγωνιστές κομμουνιστές που εκτελέστηκαν εκεί, με το νέο έργο, αυτό το λεύκωμα που παρουσιάζουμε απόψε.

Είναι χρέος μας, είναι καθήκον μας να φτιάξουμε αυτό το μνημείο, να αναδείξουμε όλο αυτόν τον ηρωισμό, να μείνει η ιστορία, γιατί το μέλλον για την Ελλάδα, για τον λαό μας δεν γράφεται χωρίς τη γνώση της ιστορίας και χωρίς τη μεταλαμπάδευση των ιδανικών και των σκοπών, των αξιών για τις οποίες αγωνίστηκαν όλοι αυτοί και έφυγαν από τη ζωή στις νεότερες γενιές.»