Δ. Κουτσούμπας: Δυνατό ΚΚΕ για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge, για να γίνει η ζωή δικαίωμα!

Τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια σχολίασε με νέο TikTok βίντεο, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας,τονίζοντας ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το ΚΚΕ «για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge. Για να γίνει η ζωή δικαίωμα!».

«Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα: Να βγάλεις τον μήνα χωρίς να αδειάσει ο λογαριασμός σου. Να φτάσεις στο τέλος του σούπερ μάρκετ χωρίς να αφήνεις πράγματα πίσω στα ράφια. Να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώθεις ότι πλήρωσες… δόση στεγαστικού. Κι όμως, δε φταις εσύ που χάνεις», αναφέρει αρχικά ο κ. Κουτσούμπας.

«Κι όμως, δε φταις εσύ που χάνεις», προσθέτει, καθώς όπως επισημαίνει «το παιχνίδι είναι στημένο. Και τα στημένα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις παίζοντας με τους κανόνες τους. Τα ανατρέπεις!».

«Γι’ αυτό η απάντηση δεν είναι μάθεις να χάνεις πιο όμορφα… Είναι να μπεις στην ομάδα που παλεύει να αλλάξει το παιχνίδι! Εκεί είναι η δύναμη ενός πιο δυνατού ΚΚΕ. Για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge. Για να γίνει η ζωή δικαίωμα!», καταλήγει ο κ. Κουτσουμπάς.