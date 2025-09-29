Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ: Λόγους υγείας επικαλείται στην επιστολή παραίτησής του ο Μίμης Κεραμιδάς

Λόγους υγείας επικαλείται στην επιστολή παραίτησής του από δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού – Ευόσμου ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μίμης Κεραμιδάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Κεραμιδά για τη συνεργασία τους αλλά και “για το ότι υπερέβαλλε εαυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με γνώμονα το καλό του τόπου”.

Αναλυτικά, η επιστολή παραίτησης την οποία υπέβαλε ο Μίμης Κεραμιδάς στον δήμαρχο Κορδελιού – Ευόσμου έχει ως εξής:

“Λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ενασχόλησή μου με τα κοινά. Κατόπιν τούτου παραιτούμαι από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Ευχαριστώ τους πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους, εσάς που με προτείνατε, τους Δημοτικούς Συμβούλους που με επέλεξαν στην θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου, κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Εύχομαι σε όλους υγεία, σωματική και ψυχική δύναμη, αλλά και υπομονή στην επίπονη προσπάθεια της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των συνδημοτών μας. Παρακαλώ να κινήσετε τις διαδικασίες αντικατάστασής μου”