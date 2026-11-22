Στα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία για την στήριξη του Τύπου, εστίασε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στην επετειακή εκδήλωση που οργάνωσε στη Καλαμάτα η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της.

Όπως είπε, «για αυτό εργαζόμαστε στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρμόδιο υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, ώστε να έχουμε ένα περιβάλλον για τα Μέσα Ενημέρωσης πιο βιώσιμο, πιο διαφανές και πιο σύγχρονο», προσθέτοντας: «Τα μητρώα Τύπου, η στήριξη των περιφερειακών μέσων και το νέο πλαίσιο της περιφερειακής τηλεόρασης υπηρετούν αυτό το σκοπό».

Όμως, όπως επεσήμανε, υπάρχουν και τρία νέα σημεία και συνέχισε:

«Το πρώτο σημείο είναι η καθιέρωση της ενιαίας τιμής για τις δημοσιεύσεις του δημοσίου στον περιφερειακό Τύπο. Η απόφαση υπογράφτηκε, ικανοποιεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του περιφερειακού Τύπου και σημαίνει διαφάνεια, ίση μεταχείριση και σταθερά έσοδα για τις περιφερειακές εφημερίδες.

Το δεύτερο σημείο είναι η απόφαση να δημιουργήσουμε περιφερειακούς κόμβους ενημέρωσης που θα φέρουν κοντά τα περιφερειακά μέσα, τα πανεπιστήμια, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από ευρωπαϊκούς πόρους και πόρους των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας. Θα συμμετάσχουν Νορβηγοί εμπειρογνώμονες, θα γίνουν προγράμματα παιδείας σε Μέσα, επιμόρφωση δημοσιογράφων για την τεχνητή νοημοσύνη και για την ελευθερία του Τύπου. Σε αυτή τη συμφωνία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το οποίο υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας και επιδιώκουμε η Πελοπόννησος να είναι η μία από τις δύο περιφέρειες όπου θα λειτουργήσει ο κόμβος.

Το τρίτο σημείο είναι η ασφάλεια των δημοσιογράφων. Ολοκληρώνουμε μαζί με τις Ενώσεις Συντακτών το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια δημοσιογράφων και με τη συνεργασία των Ενώσεων Συντακτών πετύχαμε πολλά. Για παράδειγμα ο νέος νόμος για τις καταχρηστικές αγωγές. Είναι γνωστοί οι αγώνες που έδωσαν οι Ενώσεις Συντακτών, αλλά και το πώς υποδεχτήκαμε εμείς τις προτάσεις και συνεργαστήκαμε εποικοδομητικά, ώστε να έχουμε ένα καλό νόμο, ο οποίος προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Συγκεκριμένα, μία προδήλως αβάσιμη αγωγή με στόχο να φιμώσει ένα δημοσιογράφο μπορεί πλέον απορρίπτεται νωρίς».

«Μαζί με αυτά», σημείωσε ο κ. Κιρμικίρογλου, «προετοιμάζουμε την εθνική στρατηγική για την παιδεία στα Μέσα, στην οποία φιλοδοξούμε οι νέοι άνθρωποι κυρίως να αναγνωρίζουν την αξιόπιστη πληροφορία και να συμμετέχουν υπεύθυνα στο δημόσιο διάλογο».

Παράλληλα, τόνισε, «δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου των περιφερειακών εφημερίδων και πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση αρχείων του περιφερειακού τύπου».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «η ιστορία της δημοσιογραφίας δεν γράφεται μόνο στα μεγάλα γεγονότα, αλλά γράφεται κάθε μέρα από ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους, με συνέπεια και ευθύνη δίπλα στην κοινωνία που υπηρετούν» και συμπλήρωσε: «Τιμούμε κυρίως εκείνους τους ανθρώπους που κράτησαν όρθια την ΕΣΗΕΠΗΝ και μετέφεραν στη νεότερη γενιά τις αξίες. Ο κόσμος της ενημέρωσης θα αλλάξει τα επόμενα 10 χρόνια περισσότερο από όσα άλλαξε τα προηγούμενα 50. Όμως ένα πράγμα δεν θα αλλάξει. Η ανάγκη της κοινωνίας για ανθρώπους που ψάχνουν την αλήθεια και τη λένε με το όνομα τους».

Αναφερόμενος ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην επετειακή εκδήλωση επεσήμανε:

«Στην πόλη της Καλαμάτας την 1η Αυγούστου 1821 τυπώθηκε η ‘Σάλπιγξ Ελληνική’, η πρώτη εφημερίδα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η επανάσταση πάλευε να αποκτήσει κράτος, να αποκτήσει σύνορα, είχε όμως εφημερίδα. Γιατί οι άνθρωποι που αγωνίζονταν για την ελευθερία ήξεραν ότι ο ελεύθερος λαός χωρίς ελεύθερο τύπο δεν υπάρχει. Από εκείνο το μικρό τυπογραφείο έως σήμερα στις οθόνες των κινητών μας, δύο αιώνες τώρα η ελληνική δημοσιογραφία πορεύεται μαζί με την ιστορία του τόπου. Και αυτή την ιστορία συνεχίζει η ΕΣΗΕΠΗΝ η οποία ιδρύθηκε το 1926, έζησε πόλεμο, έζησε κατοχή, έζησε οικονομικές κρίσεις και σε κάθε εποχή στάθηκε δίπλα στους δημοσιογράφους, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματά τους. Σήμερα φυλάει ακόμη την μνήμη του ελληνικού τύπου, στο μουσείο Τύπου που ίδρυσε το 1956 και συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια προσφοράς».

Μιλώντας για τις σύγχρονες προκλήσεις, είπε ότι «αναφέρονται στην παραπληροφόρηση, στην έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, στις προκλήσεις οικονομικής πίεσης, όμως η αποστολή της δημοσιογραφίας παραμένει η ίδια, δηλαδή να ενημερώνει, να ελέγχει την εξουσία και να δίνει φωνή στην κοινωνία», προσθέτοντας: «Σε αυτές τις συνθήκες ο περιφερειακός Τύπος έχει κάτι που δεν αγοράζεται, την εμπιστοσύνη. Ο δημοσιογράφος της περιφέρειας ζει δίπλα στους πολίτες. Τον γνωρίζουν, τον συναντούν, τον κρίνουν κάθε μέρα. Η Δημοκρατία λοιπόν χρειάζεται ισχυρές φωνές σε κάθε πόλη και σε κάθε τοπική κοινωνία και όχι μόνο στα αστικά κέντρα. Το ζητούμενο για εμάς λοιπόν τα επόμενα χρόνια είναι ένας νέος δημοσιογράφος να μείνει στον τόπο του, να διεκδικήσει τις ευκαιρίες του, να κάνει με αξιοπρέπεια το επάγγελμά του και να έχει στα χέρια του τα εργαλεία της νέας εποχής, την τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχο και όχι ως αντίπαλο».

Άρια Αγάτσα

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΔΣ του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Άρια Αγάτσα, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι η Περιφέρεια έχει ανάγκη από την αδιάκοπη υποστήριξη μας και οι δημοσιογραφικές ενώσεις διαδραματίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο».

Όπως πρόσθεσε, «οι δημοσιογραφικές ενώσεις δημιουργούν και εξασφαλίζουν τις συνθήκες για τους ανθρώπους τους, παρεμβαίνουν όταν προκύπτει ένα πρόβλημα και συμβάλλουν στον περιορισμό των κινδύνων» και συνέχισε: «Έτσι και η ΕΣΗΕΠΗΝ, ο πρόεδρος της, Κυριάκος Κορτέσης και τα μέλη της, 100 χρόνια τώρα βρίσκονται στο πλευρό των δημοσιογράφων της Περιφέρειας, εργάζονται αδιάκοπα για τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και αποτελούν πάντα αναπόσπαστο μέρος του κέντρου των εξελίξεων».

Όσον αφορά το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κα. Αγάτσα επεσήμανε ότι «το ΑΠΕ – ΜΠΕ έχει στο δυναμικό του ανθρώπους που βρίσκονται στην Περιφέρεια και γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες, τις παθογένειες και τα ζητήματα που αναδύονται καθημερινά», συμπληρώνοντας: «Από την 35ετή εμπειρία μου, έχοντας ταξιδέψει για να καλύψω ρεπορτάζ σε όλη την Ελλάδα οφείλω να αναγνωρίζω την άδολη προσφορά σας και το έργο σας».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ως πρόεδρος του ΑΠΕ – ΜΠΕ δεσμεύομαι πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όραμα για τα δικαιώματα των ανθρώπων μας, για τις συνθήκες εργασίας, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών μας, αλλά και ότι θα στεκόμαστε στο πλευρό των Ενώσεων και ειδικά της ΕΣΗΕΠΗΝ, για αυτό και εύχομαι να συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε και να αλληλοστηριζόμαστε».

Σχετικά με την επετειακή εκδήλωση, η κα. Αγάτσα είπε ότι «είναι μια ιδιαίτερη βραδιά με σπουδαίο συμβολισμό και αποτελεί ξεχωριστή τιμή να βρισκόμαστε εδώ», προσθέτοντας: «Ως πρόεδρος και εκπρόσωπος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, αλλά πάνω από όλα ως δημοσιογράφος αισθάνομαι συγκίνηση, καθώς κοιτάζω γύρω μου και βλέπω συναδέλφους και ανθρώπους που έχουμε συμπορευθεί χρόνια μαζί».

Απευθυνόμενη στον πρόεδρο του ΔΣ της ΕΣΗΕΠΗΝ, Κυριάκο Κορτέση, είπε ότι «τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες είναι άξιες συγχαρητηρίων και οφείλουμε να τις στηρίζουμε».

Ειδικότερα, συνέχισε η κα. Αγάτσα, «η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση της (1926) διοργανώνει αυτή την εκδήλωση στην πόλη της Καλαμάτας που μεταξύ πολλών άλλων την 1η Αυγούστου του 1821 εκδόθηκε εδώ η ‘Σάλπιγξ Ελληνική’, η πρώτη έντυπη εφημερίδα στην Ελλάδα της Επανάστασης».

Χριστίνα – Δήμητρα Συναρέλλη

Στην αξιοπιστία της είδησης, στον ρόλο των δημοσιογράφων της περιφέρειας, αλλά και του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ομιλία της η διευθύνουσα σύμβουλος του ΑΠΕ – ΜΠΕ, Χριστίνα -Δήμητρα Συναρέλλη.

Ειδικότερα, ξεκίνησε την ομιλία της με τρεις ημερομηνίες, γιατί σε αυτές, όπως είπε, «χωράει η ιστορία της σημερινής βραδιάς» και συνέχισε: «1821 εδώ στην Καλαμάτα τυπώνεται η ‘Σάλπιγξ Ελληνική’. 1905 ξεκινά τη λειτουργία του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 1926 ιδρύεται στην Πάτρα η ΕΣΗΕΠΗΝ.

Τρεις σταθμοί μία ανάγκη κοινή. Ο πολίτης να ενημερώνεται από εκείνους που βρίσκονται κοντά στα γεγονότα. Μιλώ από τη θέση της διοίκησης και από εκεί φαίνεται καθαρά το βάρος της δουλειάς σας. Εσείς οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας δεν γράφεται για αγνώστους. Αύριο θα συναντήσετε στην καθημερινότητά σας αυτόν για τον οποίο γράψατε σήμερα. Για αυτό και δεν χωρά κανένα λάθος».

Επίσης, η κα. Συναρέλλη επεσήμανε ότι «από το 2005 έως το 2008 που το Αθηναϊκό Πρακτορείο ενώθηκε με το Μακεδονικό και δημιουργήθηκε το ΑΠΕ – ΜΠΕ άλλαξαν τα ονόματα και οι τεχνολογίες, αλλά δεν άλλαξε όμως το βασικό» και συμπλήρωσε: «Η είδηση που ελέγχεται πριν δημοσιευτεί, σε μία εποχή που το ψέμα ως ευθύβολα τοποθέτησε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ. Μαρία Αντωνιάδου, ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα ρεπορτάζ, αυτό είναι η ασπίδα της κοινωνίας. Η είδηση που είναι αξιόπιστη, αυτό είναι και η θωράκιση της Δημοκρατίας. Και η δική μας δουλειά ως διοίκηση είναι να στηρίζουμε στην πράξη με εργαλεία, με υποδομές, με συνθήκες ασφάλειας, ώστε ο κάθε ανταποκριτής να δουλεύει με υπερηφάνεια και στις μεγάλες ειδήσεις, αλλά και στις μικρές ώρες που δεν φαίνονται».

Απευθυνόμενη στον πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ, Κυριάκο Κορτέση, μίλησε για την ενίσχυση του δικτύου των ανταποκριτών, λέγοντας: «Στην επετειακή εκδήλωση που έγινε στα Ιωάννινα, δεσμευτήκαμε ότι καμία γωνιά της Ελλάδας δεν θα μείνει χωρίς δημοσιογραφική παρουσία. Σήμερα θα κάνουμε το επόμενο βήμα. Από το Φεβρουάριο του 2027 το ΑΠΕ – ΜΠΕ ξεκινά συνεργασία με ανταποκριτή στην Καλαμάτα, έτσι ώστε οι ιστορίες της Μεσσηνίας να φτάνουν πιο γρήγορα σε ολόκληρη την Ελλάδα».

Κλείνοντας την ομιλία της ευχήθηκε χρόνια πολλά στην ΕΣΗΕΠΗΝ, ευχαριστώντας της «για τον έναν αιώνα ενημέρωσης, αλλά και για τον επόμενο που ήδη γράφεται».