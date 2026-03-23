Δ. Καλαμαριάς: Βανδαλισμός σε ανακατασκευασμένη παιδική χαρά

«Απαράδεκτες εικόνες που προκαλούν θλίψη και προβληματισμό αντίκρισαν περαστικοί, περίοικοι αλλά και τα συνεργεία του Δήμου Καλαμαριάς στην παιδική χαρά επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στον Άη Γιάννη», αναφέρει ο Δήμος Καλαμαριάς σε ανακοίνωσή του.

«Μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την τοποθέτηση νέου δαπέδου ασφαλείας, έφηβοι αλλά και ενήλικες με τα κατοικίδιά τους (!) εισήλθαν στον χώρο, παρά το γεγονός ότι ήταν κλειστός και υπήρχε σαφής σήμανση, με αποτέλεσμα την καταστροφή του δαπέδου πριν καν προλάβει να στεγνώσει. Είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες αντίστοιχη απαράδεκτη συμπεριφορά, όταν ο Δήμος προχώρησε στις απαιτούμενες πρόδρομες εργασίες για την τοποθέτηση του σύγχρονου δαπέδου», προσθέτει και συνεχίζει:

«Ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στα έργα και τις υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων.

Οι δημόσιοι χώροι, οι παιδικές χαρές και οι κοινόχρηστες υποδομές αποτελούν περιουσία όλων μας. Σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον, είναι πιο απαραίτητοι από ποτέ, καθώς προσφέρουν χώρο για παιχνίδι, αναψυχή, κοινωνικοποίηση και ποιότητα ζωής για μικρούς και μεγάλους.

Είμαστε μια κοινότητα. Και ως κοινότητα οφείλουμε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, σεβασμό και φροντίδα για τον κοινό μας χώρο».