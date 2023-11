Δ. Καιρίδης: Στόχος η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, για το 7ο Thessaloniki Summit με τίτλο «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability» στο οποίο είναι κεντρικός ομιλητής με θέμα τη στρατηγική της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τον εκσυγχρονισμό της νόμιμης αντιστοίχως με όρους και κανόνες για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της 7η Σύνοδου της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Καιρίδης, συνομίλησε με το προεδρείο του ΣΒΕ και την επιχειρηματική ηγεσία της Βόρειας Ελλάδας.

Επιπλέον, ο υπουργός είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Μαλτέζο ομόλογό του, Byron Camilleri και την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης Διαχείρισης Μετανάστευσης, Beate Gminder.

Τέλος, κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, ο Δ. Καιρίδης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών και το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, όπου και συνομίλησε με το προσωπικό για την κατάσταση του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα σήμερα.