Δ. Αυγερινοπούλου: Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου

«Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Documento, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με τρόπο κατηγορηματικό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, καθώς ο πεώην σύζυγό της φέρεται να συνδέεται επιχειρηματικά με το «Χωριάτικο»

«Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα», σημειώνει και αμέσως προσθέτει:

«Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του.

Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση».