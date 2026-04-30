Δ. Αμπελοκήπων–Μενεμένης: Το «Αριστοτέλεια 2026 – Φεστιβάλ Παιδείας» επιστρέφει με το 2ο EduFest

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης διοργανώνει τα «Αριστοτέλεια 2026 – Φεστιβάλ Παιδείας», μια δράση αφιερωμένη στην εκπαίδευση και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως τις 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις έχει το 2ο EduFest Αμπελόκηποι–Μενεμένη, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για μαθητές, εκπαιδευτικούς και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από δράσεις, παρουσιάσεις και συμμετοχικά δρώμενα, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις δεξιότητες, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά τους.

Η διοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωσχολικής εκπαίδευσης, προωθώντας τη συνεργασία, την καινοτομία και τη δια βίου μάθηση, ενώ παράλληλα επιδιώκει να φέρει πιο κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα με την κοινωνία.

Το myportal.gr στηρίζει την προβολή ως χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης και την ανάδειξη του φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.