Corriere della Sera: Τη φρεγάτα «Federico Martinengo» στέλνει στην Κύπρο η Ιταλία

Νέα στοιχεία για την αποστολή πολεμικού πλοίου από την Ιταλία στην Κύπρο, για την περαιτέρω ενίσχυση και θωράκιση της άμυνας της νήσου δημοσιεύει η Corriere della Sera.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «η φρεγάτα “Federico Martinengo” είναι το πλοίο του ιταλικού πολεμικού ναυτικού που έχει ανατεθεί η άμυνα της περιοχής της Κύπρου, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που συντονίζεται από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία».

Η Corriere della Sera σημειώνει πως «πέρυσι, η (φρεγάτα) Martinengo ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αποστολή Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, επιστρέφοντας στη ναυτική βάση του Τάραντας μετά την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις απειλές των Χούθι».