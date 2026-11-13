COP31: Η κλιματική αλλαγή απειλεί πάνω 200 εκατ. ανθρώπους με μετεγκατάσταση

Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της κλιματικής αλλαγής , δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο Γαλλικό Πρακτορείο στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31).

«Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κοινότητες που είναι εξαιρετικά ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και κινδυνεύουν να μετεγκατασταθούν αναγκαστικά (…) Αν δεν δράσουμε τώρα, αυτές οι μετακινήσεις θα αυξηθούν δραματικά», δήλωσε η Έιμι Πόουπ από την Αττάλεια της Τουρκίας όπου βρίσκεται για τη COP31.

Μέχρι το 2025, σχεδόν 30 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί ως αποτέλεσμα καταιγίδων, ξηρασίας, δασικών πυρκαγιών, ακραίας ζέστης ή πλημμυρών, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΟΜ.

Ωστόσο, λείπουν πολιτικές που να αντιμετωπίζουν «τους παράγοντες που τροφοδοτούν τη μετανάστευση», ενώ δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για την ασφάλεια των συνόρων, τόνισε η Πόουπ.

«Συχνά μας ζητείται να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις όταν αντιμετωπίζουν παράτυπη μετανάστευση. Γνωρίζουμε πόσο δαπανηρό μπορεί να είναι αυτό, γνωρίζουμε πόσες ζωές μπορούν να χαθούν», δήλωσε.

«Μιλάμε για μέτρα προσαρμογής που εκτιμάται ότι θα κοστίσουν περίπου 310 εκατομμύρια δολάρια. Έχουν διατεθεί περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση. Αυτό απέχει πολύ από αυτό που χρειάζεται», εξήγησε.

Για την Πόουπ, η μετανάστευση που σχετίζεται με το κλίμα και η μετανάστευση που σχετίζεται με τις συγκρούσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. «Είναι ζωτικής σημασίας οι κυβερνήσεις να μην διαχωρίζουν αυτά τα διαφορετικά ζητήματα. Το κλίμα έχει αντίκτυπο στις συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις έχουν αντίκτυπο στο κλίμα», τόνισε.

Η διευθύντρια του ΔΟΜ εξέφρασε επίσης τη λύπη της για την απουσία πολλών αρχηγών κρατών στην COP31.

«Πολλές από τις κυβερνήσεις που δεν είναι παρούσες ανησυχούν επίσης για το πώς να διαχειριστούν τη μετανάστευση», πρόσθεσε.

«Ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να συμμετάσχουν, να συνεισφέρουν λύσεις και να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θα θέλαμε να τους δούμε όλους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».