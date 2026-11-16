Η πρώτη προσπάθεια της Αυστραλίας για ένα τελικό κείμενο στη φετινή διάσκεψη COP31 του ΟΗΕ για το κλίμα έχει σκοπό να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση.

Οι Αυστραλοί, οι οποίοι προεδρεύουν των διαπραγματεύσεων στην κλιματική σύνοδο κορυφής στην Αττάλεια της Τουρκίας, κατέθεσαν τη Δευτέρα (16/11) ένα σχέδιο απόφασης 18 σελίδων. Περιέχει μια ευρεία ποικιλία θεμάτων, καθώς και μια έκκληση για άμεση μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στον ενεργειακό τομέα.

(AP Photo/Jeff Chiu)

Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι το κείμενο «αναγνωρίζει» μια έκκληση ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών ότι οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να «επιτύχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2030». Αυτός ο στόχος είναι δεκαετίες μπροστά από τους στόχους της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προστασία τους από κλιματικές καταστροφές στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως είναι επίσης μια δύσκολη συνθήκη για τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς οι περισσότερες αγωνίζονται με δημοσιονομικές πιέσεις στο εσωτερικό τους.

«Αναμφίβολα, ο κόσμος θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να το χωνέψει… Είναι πολύ περιεκτικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κρις Μπόουεν, υπουργός Κλίματος της Αυστραλίας. «Και οι ισχυρές απόψεις που έχουν διατυπωθεί, είναι όπως είχε προβλεφθεί. Ξεκινά μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα μοιάζει το τελικό προσχέδιο που θα υποβάλουμε αργότερα μέσα στην εβδομάδα», είπε.

(AP Photo/Gerald Herbert, File)

Η πρόταση των Τούρκων συνδιοργανωτών να τεθεί ένας εθελοντικός παγκόσμιος στόχος ηλεκτροδότησης, την οποία όπως δήλωσε η Άγκυρα υποστηρίζουν περίπου 30 χώρες, έχει επίσης προστεθεί στο σχέδιο απόφασης.

Οποιαδήποτε τελική απόφαση της COP απαιτεί συναίνεση από όλες τις κυβερνήσεις.

«Αυτό το πρώτο κείμενο θα έχει διαφορετική εμφάνιση από το τελικό προσχέδιο, γι’ αυτό έχει σχεδιαστεί αυτή η διαδικασία», διευκρίνισε ο Μπόουεν. «Επομένως, αναμένω ότι θα υπάρξει τουλάχιστον ένα ακόμη προσχέδιο πριν από το τέλος της εβδομάδας, αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι να έχουμε ένα έγγραφο που θα τύχει συναίνεσης».

Πηγή: Politico