CNNi: Το μικρό νησί ανοιχτά της Υεμένης που μπορεί να γίνει στρατηγικό έπαθλο στον πόλεμο του Ιράν

Το συνεχιζόμενο αδιέξοξο στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και η χρήση των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη ως διαπραγματευτικό χαρτί στρέφει την προσοχή σε ένα άλλο νησί της περιοχής το Πέριμ της Υεμένης.

Ο λόγος είναι ότι το νησί Πέριμ βρίσκεται στο Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ένα γεωπολιτικό σημείο που έχει αποκτήσει τεράστια σημασία από τότε που ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει το CNNi.

Για να διατηρήσει τη ροή του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και να μειώσει τις τιμές, η Σαουδική Αραβία έστρεψε τις εξαγωγές πετρελαίου της από το Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αλλά τώρα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ο πιο ισχυρός περιφερειακός πληρεξούσιος του Ιράν, έχουν ξεκινήσει μια επίθεση που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει τον έλεγχο του Πέριμ και μαζί με αυτόν την ικανότητα να εμποδίσουν τα πλοία να περνούν από αυτή τη στενή πύλη από την Ερυθρά Θάλασσα.

Περιφερειακές πηγές δήλωσαν στο CNNi την Πέμπτη ότι οι Χούθι έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβουν την πόλη Μόχα, μια κρίσιμη παράκτια τοποθεσία περίπου 50 μίλια βόρεια του Πέριμ.

Βετεράνος μέλος μιας ταξιαρχίας πιστής στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, γνωρίζει ότι η αποστολή του, η υπεράσπιση του Πέριμ, γνωστού και ως Μαγιούν, τώρα φέρει πολύ μεγαλύτερα διακυβεύματα από πριν.

«Είναι γεωπολιτικό τώρα»

Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο εμφύλιος πόλεμος της Υεμένης φαινόταν να είναι μια μακρινή περιφερειακή σύγκρουση. Αλλά καθώς οι μάχες εντείνονται και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, αυτή η διάκριση εξαφανίζεται. Η Υεμένη, με το Πέριμ στο κέντρο, γίνεται μια ακόμη πιθανή πρώτη γραμμή στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και μια υπενθύμιση ότι οι συνέπειες του πολέμου της δεν σταματούν πλέον στις ακτές της.

Ήδη, οι Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, τμήματα του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας και μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της στην Ερυθρά Θάλασσα βόρεια του νησιού.

Αν η ιστορία αποτελεί οδηγό, το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ – το αδελφάκι των Στενών του Ορμούζ και τώρα μια κρίσιμη εναλλακτική λύση σε αυτό – θα μπορούσε να είναι το σημείο όπου το Ιράν, μέσω του πληρεξουσίου του, θα πλήξει τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο του Τραμπ, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου και βλάπτοντας τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

«Είπαμε στον κόσμο ότι αυτό είναι ένα ιρανικό έργο, αλλά κανείς δεν άκουγε τους Υεμενίτες τότε… Τώρα είναι γεωπολιτικό», δήλωσε στο CNNi σε αποκλειστική συνέντευξη ο Ταρίκ Σαλέχ, αντιπρόεδρος της πολιορκημένης, διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Ο Σαλέχ, ανιψιός του εκδιωχθέντος προέδρου Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ και πρώην σύμμαχος των Χούθι, είναι σπάνιος στην πολιτική τάξη της Υεμένης: ο μόνος ηγέτης και στρατιωτικός διοικητής που παραμένει εντός της χώρας, ενώ πολλοί άλλοι έχουν φύγει. Λέει ότι έχει επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας και λέει ότι το Ιράν τον θέλει νεκρό. Οι συναντήσεις μαζί του κανονίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε τυχαίες τοποθεσίες και ολοκληρώνονται γρήγορα.

Μιλώντας στο CNNi από μια σκηνή σε μια απομακρυσμένη παραλία της Υεμένης στα τέλη Αυγούστου, ο Σαλέχ είπε ότι δεν λαμβάνει καμία βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, «μόνο συνομιλίες». Προειδοποίησε ότι εάν οι Χούθι καταλάβουν το νησί Πέριμ και αποκτήσουν τον έλεγχο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, «τότε θα χρειαστεί μια τεράστια διεθνής δύναμη και το ναυτικό» για να τους εκδιώξουν.

Ακόμα και η άφιξη στο νησί Πέριμ αποτελεί ένα μάθημα για τους κινδύνους αυτού του συχνά μονόπλευρου πολέμου υψηλής τεχνολογίας.

«Ο εμφύλιος της Υεμένης και η σημασία του»

Ο εμφύλιος πόλεμος της Υεμένης ξεκίνησε το 2014, όταν οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα, Σαναά, και οδήγησαν την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην εξορία. Η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε μιας στρατιωτικής εκστρατείας τον επόμενο χρόνο για να εκδιώξει τους αντάρτες. Το Ιράν έχει προμηθεύσει τους Χούθι με όπλα και εκπαίδευση και ασκεί κάποια επιρροή στις αποφάσεις της ανταρτικής ομάδας.

Το αποτέλεσμα είναι μια διασπασμένη χώρα, με τους Χούθι να ελέγχουν την πρωτεύουσα και τα βορειοδυτικά, και την κυβέρνηση και τις συμμαχικές παρατάξεις να κατέχουν μεγάλο μέρος του νότου και της ανατολής. Περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι σήμερα.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, οι Χούθι εντάχθηκαν στη σύγκρουση. Ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και στόχευσαν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον της ομάδας που κατέστρεψαν βασικά περιουσιακά στοιχεία. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι ως τρομοκρατική ομάδα το 2025.

Η τελευταία επίθεση των Χούθι εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης ξεκίνησε τον Ιούλιο. Τότε έσπασε μια σιωπηρή τετραετή εκεχειρία μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας και έσυρε τη σύγκρουση της Υεμένης στον ευρύτερο πόλεμο που αφορούσε το Ιράν.

Στη συνέχεια οι αντάρτες κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν πλοία που μετέφεραν σαουδαραβικά εξαγωγές μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ. Επίσης, εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις πετρελαϊκές υποδομές, τα αεροδρόμια και άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις του βασιλείου.

Η χρονική στιγμή της νέας επίθεσης των Χούθι θα μπορούσε να ωφελήσει το Ιράν αυξάνοντας την πίεση στον Τραμπ. Ο Μοχάμεντ Αλ-Μπάσα, πρώην εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης της Υεμένης και αναλυτής κινδύνου με έδρα την Ουάσινγκτον, περιέγραψε τη σχέση μεταξύ Τεχεράνης και Χούθι ως «όχι μια σχέση υποταγής, δύο ατόμων στο ίδιο κρεβάτι».

Αντιπερισπασμός από τα προβλήματα

Παρ’ όλα αυτά, οι παρατηρητές προειδοποιούν να μην θεωρηθεί η πρόσφατη παρέμβαση των Χούθι απλώς ως εκτέλεση της περιφερειακής ατζέντας του Ιράν.

«Οι Χούθι χρειάζονταν έναν πόλεμο ως αντιπερισπασμό από τα εσωτερικά προβλήματα. Ήθελαν να πουν ότι μπορούν να πολεμήσουν τη Σαουδική Αραβία για να διαπραγματευτούν ξανά μαζί τους. Και φυσικά, αν πρόκειται να βοηθήσει έναν παλιό φίλο, όπως το Ιράν, που κάποτε ήταν ο μόνος φίλος που είχαν, τότε γιατί όχι;» δήλωσε ο Φαρέα Αλ-Μουσλίμι, ερευνητής στο think tank Chatham House.

Οι ροές πετρελαίου πέρα ​​από το Πέριμ έχουν ήδη μειωθεί απότομα εν μέσω αυτής της θαλάσσιας ρουλέτας. Πριν από τρία χρόνια, περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου περνούσε από το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ. Τα δεδομένα του Kpler δείχνουν ότι ο όγκος έχει έκτοτε μειωθεί κατά το ήμισυ και μια συνεχής εκστρατεία των Χούθι θα μπορούσε να στραγγαλίσει περαιτέρω την διαδρομή.

«Υψηλότερη τιμή του πετρελαίου στο μέλλον»

Η παρέμβαση του Ιράν αποτελεί κλειδί για τις εξελίξεις. Αυτό γιατί για κάθε βήμα που κάνει η κυβέρνηση, λένε αξιωματούχοι, το Ιράν προσπαθεί να κρατήσει τους Χούθι μπροστά.

Ο Αμπντέλ Νάσερ Ελ Μαμλούχ, διευθυντής της στρατιωτικής επιχείρησης μέσων ενημέρωσης του Σαλέχ προειδοποιεί ότι αν οι Χούθι καταλάβουν το Πέριμ και αποκτήσουν προγεφύρωμα στο Μπαμπ αλ-Μαντάμπδεν θα χρειάζονται πλέον όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να απειλήσουν τη ναυτιλία.

«Θα ναρκοθετήσουν το στενό, όπως ακριβώς έκανε το Ιράν στο Ορμούζ», είπε προσθέτοντας ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου.