CNNi: Την Τρίτη θα αναχωρήσει ο Βανς για το Πακιστάν – Την Τετάρτη οι συνομιλίες με Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται επί του παρόντος να αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον την Τρίτη με προορισμό το Πακιστάν, προκειμένου να συμμετάσχει στον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές με γνώση του σχεδιασμού που επικαλείται το CNNi.

Ακόμη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δεύτερος γύρος συνομιλιών, μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η κατάσταση παραμένει ρευστή λόγω της έντονης δημόσιας ρητορικής και από τις δύο πλευρές.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε στο CNNi ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα, προσθέτοντας: «αναμένουμε η αντιπροσωπεία να αναχωρήσει σύντομα, αλλά δεν είναι σαφές πότε».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στη New York Post ότι η αντιπροσωπεία «είναι ήδη καθ’ οδόν» προς το Πακιστάν και θα «φτάσει απόψε», ωστόσο τα σχόλια αυτά φαίνεται πως ήταν πρόωρα.